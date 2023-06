El Euribor ha escalado este mes de junio hasta el 4,007%, una cifra que no se registraba desde noviembre de 2008, cuando se situó en el 4,35 %. No obstante, en julio de ese mismo año se disparó hasta el 5,393 %, su récord histórico. Aunque los analistas no prevén que el principal indicador al que están referenciadas las hipotecas a tipo variable llegue tan alto, el hecho de haber pasado de estar en negativo hasta hace un año y medio a alzarse hasta el 4 % ha motivado que muchos hipotecados se encuentren ahogados.

«Más allá del impacto psicológico de la ruptura del techo del 4 %, el nuevo tipo de interés impactará de forma sustancial en los bolsillos de los hipotecados a tipo variable que revisen sus préstamos con este referencial», explica Pau A. Monserrat, miembro del CES, profesor de la UIB y economista de FuturFinances.com. En este punto, calcula que los prestamos hipotecarios de las Islas a tipo variable que revisen con el Euribor de junio se encarecerán 372 euros al mes, lo que se traduce en 4.467 euros al año. Este es el resultado de tomar como referencia una hipoteca de 232.589 euros, a un plazo medio de 24 años y con un tipo variable de Euribor + 1 %. «Pese a que en junio del año pasado el Euribor ya estaba en valores positivos y en crecimiento, cerrando el mes al 0,85 2%, el crecimiento en vertical ha continuado, impactando en un nuevo incremento de la factura hipotecaria. La factura media pasará de 1.001 euros a 1.373 euros», declara. «La realidad ha superado a peor todas las previsiones realizadas hasta la fecha», resalta Montserrat. El coste hipotecario de vivir en las Islas Como es habitual, a nivel nacional el azote del Euribor a los hipotecados es más moderado, ya que allí el coste de las viviendas es más bajo. Así, tomando como base una hipoteca de media de 136.945 euros a un plazo medio de 24 años y con un tipo variable de Euribor + 1 %, la mensualidad pasaría de de los 589 euros pagados tras la revisión con el Euribor de junio de 2022 a 809 euros aplicando la revisión. Por tanto, se trata de 220 euros más al mes y de 2.640 euros más a pagar más al cabo del año. «Bajo la hipótesis tomada para hacer los números, resulta que el comprador de una vivienda en Baleares acabará pagando 152 euros más al mes que la media de España, es decir, 1.827 euros al año de sobrecoste hipotecario insular». ¿Bajará el Euribor? El citado economista no tiene buenas noticias para los hipotecados a tipo variable, ya que las últimas acciones de los bancos centrales han cambiado el panorama. «Las previsiones para 2024, probablemente, empeoran un poco, si el Banco Central Europeo (BCE) sigue aumentando los tipos oficiales hasta final de año entre un 4,25 % y un 4,50 %, según los diferentes escenarios. De cumplirse el peor augurio, el Euribor podría alcanzar el máximo en el 4,50 %. Eso sí, teniendo en cuenta que la inflación en Europa parece que ya se va controlando, hay muchas probabilidades de que los tipos de interés hipotecarios empiecen a bajar de forma lenta y gradual en 2024, lo que supondrá empezar a dar alguna alegría al dañado presupuesto familiar de nuestro país».