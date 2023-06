Guillem Femenia, Glòria Coll (ambos de Mallorca) y Lucía Costa (de Eivissa) son los alumnos que han conseguido este año en Baleares las mejores notas de acceso a la universidad.

Guillem Femenia es el alumno con mejor nota de acceso, con un 9,88 después de haber obtenido un 10 de Bachillerato y un 9,7 en la selectividad. Glòria Coll y Lucía Costa han obtenido exactamente las mismas notas: 9,80 de acceso, 10 de Bachillerato y 9,5 de selectividad. La mejor nota de acceso en Menorca ha sido la de Laura Tomàs, con un 9,54.

Los mallorquines Guillem Femenia y Glòria Coll han comparecido este jueves ante los medios de comunicación en los jardines de Son Lledó, en la UIB. Ambos son de Palma. El primero ha estudiado en el Col·legi Santa Mònica en la modalidad de Ciències y la segunda lo ha hecho en el Col·legi Pius XII, en la misma modalidad.

Femenia ha explicado que "quiero estudiar Enginyeria Aeroespacial en la Universitat Politècnica de Catalunya, cuya nota de acceso en este grado es un 11,2. Con la ponderación, tengo un 13,88, lo que significa que tengo mucho margen para entrar. Durante todo el curso he trabajado mucho, pero siempre he tenido claro que necesitaba tiempo para desconectar, hacer deporte o quedar con los amigos». Sobre la selectividad, ha comentado que «al principio estaba muy nervioso, pero a medida que iba desarrollando las pruebas fui calmándome. No tengo muy claro a qué quiero dedicarme profesionalmente. Iré pensándolo mientras hago el grado».

Por su parte, Glòria Coll, con una nota ponderada de 13,2, ha señalado que «la selectividad no me pareció muy complicada. Venía muy preparada del Bachillerato y, cuando acabé el curso, dediqué los 15 días que tenía por delante a prepararla. Durante el curso he estudiado mucho, hasta cuatro horas diarias, pero, como dice Guillem, no he querido estar siempre encerrada y he buscado tiempo para desconectar. También es importante dormir mucho».

Coll estudiará Matemàtiques en la UIB: «Todas las asignaturas que he estudiado me han gustado, pero tengo que reconocer que las matemáticas me encantan. No sé a lo que me dedicaré profesionalmente. Las matemáticas te abren muchas puertas y tienen muchas posibilidades profesionales, tal vez algo relacionado con la inteligencia artificial. Lo que tengo claro es que no quiero ser profesora».