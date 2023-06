Palma acoge este miércoles 28 de junio la manifestación del Orgullo LGTBI, que cuenta esta edición con el lema 'Somos la lucha resiliente, ni un paso atrás'. Según ha explicado el presidente de la asociación Ben Amics, Víctor Robles, el lema de este año «es precisamente por el contexto político que se está viviendo, en el que se está anunciando o amenazando con retrocesos en los derechos y libertades conquistadas en los últimos años, por lo que hay que demostrar que no se va permitir que eso ocurra o, al menos, no sin plantar cara».

En la manifestación, que discurrirá por el centro de Palma entre el Born y la plaza de España y que ha asegurado que será «un gran evento, como cada año», este año participarán alrededor de 30 entidades, entre asociaciones, colectivos, sindicatos y partidos políticos. Así, Robles ha señalado que seguirán apostando por el mismo modelo que en los últimos años, que ha calificado como «un modelo de éxito, porque al fin y al cabo la manifestación del Orgullo pertenece a toda la sociedad, y todos los movimientos sociales que se adhieran a esta reivindicación son positivos».

Como de costumbre, la manifestación contará con tres bloques, un bloque para entidades, uno para sindicatos, y otro para partidos políticos. En concreto, ha detallado que como entidades políticas participarán el PSIB, Podemos, Esquerra Unida, MÉS, El PI y Ciudadanos, por lo que no está contemplada la participación ni de Vox ni del PP. Además, también estarán presentes las Juventudes Socialistas y Mallorca Nova, las Juventudes de MÉS per Mallorca. En el bloque de los sindicatos estarán CCOO, UGT, Ruge --las Juventudes de UGT--, el Sindicato de Periodistas de Baleares (SPIB) y STEI Intersindical. Y como asociaciones, algunas de las participantes serán ALAS, el Colectivo Transfeminista, Tambors per la pau, la batucada feminista Femso, Amnistía Internacional o Médicos del Mundo.

Nuevo recorrido

Respecto al recorrido, ha explicado que esta edición la manifestación cambia su recorrido, y empezará a las 18.00 en el Paseo del Borne, pasando por la Plaza de las Tortugas, calle Unión, la Rambla, calle de Baró de Pinopar y Avenidas hasta llegar al parque de las Estaciones. Al llegar al parque de las Estaciones, se llevará a cabo la lectura del manifiesto, que este año será una grabación emitida por megafonía y, posteriormente, tendrá lugar la verbena que se celebra cada año tras finalizar la manifestación. «Organizamos la verbena porque el hecho de celebrar y de celebrarnos a nosotras mismas es también un hecho reivindicativo, sobre todo en una sociedad en la que están cundiendo los mensajes de odio y rechazo a las personas LGTBI+», ha indicado.

Por otro lado, el Ayuntamiento de Palma ha informado de que la Policía Local, en colaboración con la EMT, ha puesto en marcha un operativo especial que se desarrollará este miércoles con motivo de la manifestación del Orgullo LGTBI que recorrerá diferentes calles de Palma. Este operativo se iniciará a las 18.00 horas y tiene previsto finalizar a las 20.00 horas. Durante este tiempo, la Policía Local cerrará al tráfico rodado varias calles del centro de Palma. Además, la EMT también ha previsto el desvío de líneas de autobuses que se verán afectadas por el recorrido de la manifestación.

Cortes de tráfico

La Policía Local cortará a partir de las 18.00 horas la plaza de la Reina dirección Borne; Paseo Mallorca dirección Jaume III; Avenida Portugal con Avenida Vía Alemania, dirección plaza de España; General Riera con Avenida Comte Sallent, dirección plaza de España; 31 de Diciembre con Comte Sallent, dirección plaza de España; Eusebi Estada dirección plaza de España; calle Aragón con Alexandre Rosselló, en dirección plaza de España; Marques de la Fontsanta dirección plaza de España, así como calles adyacentes de accesos a las vías principales.

Finalmente, la EMT ha previsto que entre las 18.00 y las 20.00 horas aproximadamente se producirán desvíos en las líneas A1, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 22, 12, 24, 14, 16, 19, 20, 23, 25, 33, 35, 46 y 47, en un sentido o ambos. Además, la ruta CC Circular Centre Ciutat quedará sin servicio durante estas horas.