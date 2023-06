Decenas de personas acuden a la Oficina de Tráfico, cuando esta abre, para intentar solucionar unos trámites que arrastran desde hace meses o incluso años. Una sola trabajadora es la encargada de atender en una ventanilla a estos usuarios, que en su gran mayoría se presentan sin cita previa por culpa de que el portal web de la DGT no les funciona o les redirige constantemente. Cabe recordar que desde hace meses, la oficina de Tráfico en Ibiza arrastra un notable déficit de personal hasta el punto de que han reducido su horario de atención al público a lunes y miércoles.

«Aquí siempre ha sido complicado hacer cualquier cosa, es imposible conseguir una cita», asegura Kamal en la cola para ser atendido. El usuario, que se ha podido desplazar hasta la oficina gracias a que se encuentra de baja, enfoca sus quejas especialmente en el papel de las gestorías: «En muchas ocasiones te obligan a pasar por una gestoría, donde terminan cobrándote el doble por lo mismo».

A su lado está Mirela Stanuca, que espera pacientemente a que la llamen para entrar en el local. «La información me la han dado muy rápido. Agradezco la cordialidad con la que me la han transmitido», explica la enfermera de urgencias. Ella trabaja de tarde, lo que es «una suerte» para poder moverse hasta aquí. Stanuca está intentando solucionar un problema con los carnets de identidad por el cambio de nacional y obtener así el DNI. «No estoy muy segura de que consigan hacerlo, pero me están tratando muy bien (mejor que en la comisaría) y yo confío», afirma.

Cola en la oficina de Tráfico de Ibiza por la mañana.

Fotos: Irene Arango.

Por otro lado, hay otros que no acuden con tanto optimismo. «Yo tengo una pregunta: ¿por qué abren únicamente los lunes y los miércoles, encima solo las mañanas?», se queja un usuario que ha tenido que salir del trabajo. A su alrededor se monta un corro entre los que forman la cola en el que el centro de la discusión es «lo mal que funciona la página web».

Darwin se presenta en este ambiente: «Llevo dos años para conseguir una cita, sin suerte». Está esperando para que le den el carnet de conducir, y de un lado le mandan a otro. «Cada vez que vengo es lo mismo, siempre sin cita. Y en Internet es imposible, no te dan ninguna», protesta. Un amigo suyo, con el que se ha encontrado durante la espera, añade: «Esto cada vez va peor. No sé si no hay suficiente gente trabajando o qué, pero es muy difícil conseguir algo».

Mientras Darwin y su amigo pasan a la oficina para ser atendidos, Igor se suma al final de la cola, con documento en mano y el rostro cansado. «A mí es que todo esto me parece una vergüenza», comienza el belga residente en la isla. Está intentando importar su coche a España y explica cómo pasó la ITV hace ya tres meses, si bien el problema lo está encontrando en estos trámites con Tráfico. «Entendería la situación si fuese para impedir que haya más coches en la isla, pero esto no tiene sentido», continúa.

Igor es belga y residente en Ibiza y afirma estar hastiado de cómo funciona Tráfico en Ibiza.

Igor, como muchos de los que acuden al centro, está ahora de baja y por eso ha podido desplazarse a la oficina. Además, el belga enseña en su propio móvil que la página web de la DGT para pedir citas no funciona, se queda en blanco, cosa que le ocurre a otras personas que también se quejan a lo largo de la mañana. En el aspecto burocrático, Igor añade: «Está todo muy mal. Para sacarme el NIE verde tengo que irme a Mallorca, no se puede hacer aquí».

Sin embargo, no todo son malas noticias entre los usuarios. Tras pasar un buen rato dentro del local, Darwin sale sonriente y proclama que, por fin, ha conseguido lo que lleva dos años pidiendo, su carnet. Es una suerte de la que no goza la mayoría de los asistentes de la Oficina de Tráfico, que terminan marchándose con la cara larga por falta de documentación o porque les mandan a pedir cita por un portal web que, como comprueban en el momento, no funciona. Y los horarios de atención al público no les ayudan en absoluto, pues continuarán abriendo sólo los lunes y miércoles.