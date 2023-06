Angel Guerrero ha anunciado este jueves por la noche, a través de un comunicado, que no recogerá el acta de regidor y que se da de baja como militante del PSOE. «En estas circunstancias tengo que renunciar. También pediré mañana mismo la baja temporal al PSOE y regresaré tan pronto como se haya aclarado cualquier sombra de sospecha, lo que considero que es mi prioridad».

«Lucharé para defender mi honorabilidad y la del personal del Ayuntamiento de Sant Josep», ha dicho el alcalde en un comunicado que dice textualmente lo siguiente: "Quiero anunciar a la ciudadanía de Sant Josep que no recogeré mi acta de concejal en el plenario de constitución de la nueva Corporación municipal, que debe realizarse este próximo sábado. En estas circunstancias debo renunciar a ello. También pediré mañana mismo mi baja temporal al Partido Socialista, al que volveré tan pronto como me haya deshecho de cualquier sombra de sospecha, lo que considero que ahora debe ser mi prioridad. Voy a luchar por defender mi honorabilidad y la del personal del Ayuntamiento de Sant Josep de sa Talaia, que he tenido el honor de presidir durante los últimos dos años y del que he sido concejal desde 2007. Creo que ahora necesito tranquilidad para concentrarme en limpiar mi nombre, que es importante para mí, pero también para los míos, que me quieren y no quiero que tengan que vivir señalados por algo que no ha pasado. También para ayudar a librar de sospecha a los profesionales con los que he colaborado en esta etapa tan apasionante de mi vida ya los que tengo que agradecer tanto hito para recuperar la buena reputación de nuestro querido ayuntamiento. Ahora toca hacerme cerca y dejar paso a la siguiente persona de la lista para no interferir en el trabajo que nos toca hacer a los socialistas de San José en esta etapa, la que nos ha encomendado la ciudadanía, ser una oposición firme y valiente, representando a nuestros vecinos y vecinas con la misma responsabilidad que cuando nos tocaba gobernar. Estoy fuerte, estoy bien, estoy cansado pero no hundido. Gracias a todos los que se han preocupado por mi reciente situación y por las muestras de apoyo. Sobre todo gracias a los josepins y josepinas por la confianza de estos años. Os demostraré que no se equivocaba.

Libertad provisional con la obligación de comparecer en sede judicial cada mes. Son las medidas cautelares impuestas por la titular del juzgado de Instrucción número 3 de Ibiza, Carmen Martín, para el alcalde en funciones de Sant Josep, el socialista Ángel Luis Guerrero, quien ha comparecido este jueves ante la magistrada como investigado por sendos delitos de cohecho y contra la ordenación del territorio.

Según ha explicado el abogado del todavía alcalde josepí, José María Costa, tanto su defendido como el resto de los detenidos se han acogido a su derecho a no declarar. «Es un expediente grande», ha reconocido Costa, «y nos hemos acogido a nuestro derecho constitucional de no declarar», hasta conocer en profundidad el contenido del sumario, que a partir de esta mañana ha dejado de estar bajo secreto. «Lo importante ahora es que está en libertad», ha destacado.

Los cinco detenidos en Ibiza han quedado en libertad provisional tras una comparecencia que se ha prolongado hasta las 13.00 horas, según confirmaron desde el Tribunal Superior de Justicia de Baleares. Cuatro de ellos, incluido el primer edil de Sant Josep en funciones, deberán personarse el primer día de cada mes en el juzgado como medida provisional, a excepción de la letrada del Ayuntamiento, Carla García, a la que la juez también ha impuesto la prohibición de salir del territorio nacional, según ha explicado su abogada, Ascensión Joaniquet.

Costa ha reconocido a su vez que todavía no tienen muy claro cuales son los casos concretos por los que está siendo investigado Guerrero. «Hay una investigación sobre diferentes expedientes administrativos que afectan al área de Urbanismo, y por lo tanto estamos ante un posible delito contra la ordenación del territorio que puede ir aparejado o no la prevaricación de alguno», ha manifestado el abogado. «El expediente está ahí, hemos hecho los trámites que teníamos que hacer y hoy únicamente me he centrado en mirar de conseguir lo que era el objetivo principal, que era la libertad del alcalde de Sant Josep. A partir de este momento podremos mirar el expediente», ha matizado.

En términos similares se ha expresado la abogada de las dos letradas investigadas, Ascensión Joaniquet, que ha insistido en que «las actuaciones son bastante voluminosas», por lo que «hemos quedado de acuerdo con el juzgado que pasaríamos mañana o el lunes con un pendrive para hacer copias de todo, y a partir de ahí nos podremos situar». De cualquier forma, ha subrayado que tanto Lourdes Marí como Carla García, las dos investigadas, «están muy tranquilas por su actuación. Habrá que ver qué es lo que hay y a partir de ahí intentar aclarar la situación».



Ricard Mesquida, abogado del constructor detenido, ha hecho hincapié en la inocencia de su defendido. «Mi cliente hacía de constructor y las licencias se las encargaba a los arquitectos y al despacho jurídico de abogados que le trasladaban las licencias, nada más», ha afirmado Mesquida, quien ha insistido en que su representado "construía, tenía muchos clientes y hay muchos proyectos y muchas licencias. Todas se han otorgado y mi cliente, lo puedo asegurar, no ha hecho ningún pago. Ha pagado a los profesionales externos, siempre», ha añadido.

El abogado del constructor ha indicado a su vez que entre las promociones investigadas se encuentran algunas de Cala Vedella, Cala Bassa y Es Cubells, «y alguna más seguro que hay».

Los cinco investigados que han declarado hoy en los juzgados de Ibiza y el sexto, presentado ante el juez en Alicante, fueron detenidos la jornada del martes en el marco de la operación 'Magister dixit' de la Guardia Civil a raíz de una investigación dirigida por el Seprona.

La investigación puso el foco en una serie de presuntas irregularidades urbanísticas en el término de Sant Josep, en puntos como Cala Vedella, Cala Bassa o es Cubells.