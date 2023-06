Maryse Rennesson, esposa del expresidente del Consell d’Eivissa i Formentera Antoni Marí Calbet, ha fallecido este pasado lunes por la noche en el Hospital Can Misses. El fallecimiento de Renneson se ha producido una semana después de la muerte de una de sus hijas, Virginia, alcaldesa de Ibiza entre 2014 y 2015.

Maryse Rennesson nació en Francia hace 86 años y vivió una década en la República Democrática del Congo junto a su marido, que ejercía de médico en el país africano. Allí nacieron tres de sus cinco hijos.

En una entrevista publicada en 1999 en Última Hora Ibiza y Formentera, Rennesson se refería así a las críticas que recibía Marí Calbet como presidente de la máxima institución insular: «Nunca me acostumbraré a que critiquen a mi marido. Me duele. Nunca he podido aceptarlo. Hubo una temporada en la que cierto tipo de prensa fue exageradamente dura con él y, claro, me afectaba. Además, las mentiras fueron para toda la familia, y nosotros somos gente honrada. Todo lo que ha hecho ha sido por el bien de Ibiza y Formentera, que han sido su gran objetivo. Quizá no sea una persona diplomática, pero es honrado».