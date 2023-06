Los taxis, divididos: 25 se apuntan a Uber mientras los críticos meditan movilizarse

El primer día de inicio de actividad de Uber se saldó este jueves de forma positiva para la plataforma norteamericana, ya que desde las 09.00 horas no paró de hacer servicios a Palma y principales zonas turísticas de la Isla y, asimismo, ratificó que 25 profesionales del taxi de Mallorca solicitaron toda la documentación preceptiva para registrarse en Uber. Pese a la reticencias del colectivo del taxi sobre las plataformas Uber y Cabify, las primeras peticiones de registros de taxistas para operar para Uber tienen un componente económico, ya que con ello pueden hasta triplicar sus ingresos mensuales.

«A lo largo del día de ayer recibimos la petición de 25 taxistas de Mallorca para abrir cuenta en Uber. Ahora, será revisada toda la documentación que han entregado para ver si cumplen todos los requisitos y poder comenzar, de este modo, a colaborar con nosotros en nuestras operaciones en Mallorca. No descartamos que en los próximos días se sumen más», explicaron desde Uber. La petición de estas incorporaciones pilló ayer de sorpresa a las patronales del taxi, aunque las ponen en tela de juicio porque el sentir general en el sector es ir en contra de Uber «para evitar su impacto negativo en el transporte del taxi y que nos afecte en la comercialización».

En el seguimiento de la primera jornada, la Asociación de Autónomos del Taxi de Mallorca, que preside Biel Moragues, comprobó que Uber incumplió la obligación de los 30 minutos de contratación previa que exige la normativa vigente en Balears. Por ello reclamó a la Conselleria de Mobilitat «actuaciones inmediatas». Moragues afirmó: «El Govern y el Ajuntament de Palma deben controlar su actividad para evitar problemas con el sector del taxi, ya que no descartamos movilizaciones en todas las Islas si la situación así lo requiere. Todo está en manos del Ejecutivo autonómico en funciones, pero no descartamos nada». Añadió que si la evolución de los acontecimientos empeora y «no vemos resultados concretos por parte de los servicios de inspección, no nos importará parar en todas las Islas pese a estar en plena temporada turística».

Para el presidente de la Asociación de Taxis de FEBT-CAEB, Antoni Bauzá, «los controles deben se estrictos por parte de los servicios de inspección para evitar, de este modo, problemas», pero, añadió, «podemos dejar claro que nuestro colectivo no hará ningún tipo de movilización». Bauzá critico la política de precios de la plataforma: «Ahora los tienen altos para no tener problemas con los taxistas, pero a corto plazo irá variando su estrategia comercial para competir directamente con nuestro colectivo con precios a la baja». Puntualizó que la situación es «grave» y que «estamos a tiempo de evitar una situación que se puede descontrolar si las administraciones no son diligentes en sus inspecciones».

Desde Uber explicaron que el primer día de operaciones había resultado positivo ante la demanda de sus servicios, pero su portavoz no aportó dato alguno sobre el número de servicios realizado ni la cantidad de personas que habían sido transportadas. «El nivel de satisfacción ha sido óptimo y lo único que queremos es ofrecer el mejor servicio, ayudar la movilidad del transporte público en la Isla».

La otra plataforma competidora, Cabify, no quiso hacer este jueves ningún tipo de declaración sobre su llegada a Baleares, aunque lo tiene en fase de estudio hasta que se clarifique toda la normativa sobre esta actividad a nivel autonómico. «No hacemos declaraciones al respecto», afirmaron. Este viernes, las patronales del taxi mantendrán una reunión para analizar la llegada de Uber, así como la de Cabify a corto o medio plazo, con el fin de acordar una estrategia común ante las administraciones.

«El objetivo es conseguir la máxima unión y que vean que no estamos divididos, porque no nos queda otra para evitar salir perjudicados con la llegada de estas plataformas a las Islas», afirmaron.