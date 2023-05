La plataforma digital de taxis aéreos NextNorth no podrá operar desde Son Bonet, ya que el aeródromo palmesano no tiene permiso de Enaire ni de AENA para realizar operaciones de transporte comercial de pasajeros, según la publicación oficial de información aeronáutica AIP España. Asimismo, la compañía necesita el permiso de AESA para operar con aeronaves eléctricas eVTOL en vertipuertos. Desde la compañía apuntan que en una primera fase, que comenzará el 25 de junio, «está previsto iniciar la operaciones en vuelos internos en la isla de Eivissa con helicópteros Eurocopter AS 350».

Desde NextNorth, en cuanto a los trayectos en Ibiza, puntualizan que el coste dependerá de la longitud de la ruta y de si es privado o en modalidad ridesharing (vuelo compartido). «En la modalidad de vuelo compartido en una ruta dentro de Eivissa se podrá reservar un asiento desde tan sólo 95 euros. El objetivo es democratizar al máximo estos vuelos para aumentar la accesibilidad al mismo al mayor número de personas, lo cual se irá consiguiendo con más volumen de operaciones a lo largo del tiempo que permitan reducir el precio por asiento», indican. Helicópteros En una primera fase utilizarán los helicópteros, pero en el caso de los eVTOL apuntan que se trata de aeronaves eléctricas, silenciosas y seguras, que tendrán desde 2 plazas hasta 5 con piloto incluido, y autonomías desde 50 kilómetros hasta los 200, según el fabricante y si está destinada para vuelos panorámicos o movilidad entre islas. «Esperamos tener la certificación de AESA antes de 2025», señalan. Noticias relacionadas Una empresa programa taxis aéreos para conectar las Islas En relación con las localizaciones, apuntan que se están estableciendo infraestructuras ligeras que permitan validar cuáles son las mejores localizaciones de cara al usuario final para posteriormente convertirlas en vertipuertos con cargadores eléctricos. La idea, según los promotores del proyecto, es minimizar el tiempo de traslado entre la localización del vertipuerto y el destino final. En este sentido, tal y como ha recomendado la FAA (Federal Aviation Authority), uno de los reguladores de aviación más relevantes del mundo, «es importante comenzar con helipuertos ligeros que vayan poco a poco incorporando los elementos necesarios para su transformación completa en vertipuertos, caso de cargadores eléctricos». El anuncio del proyecto ha creado cierta expectación en las empresas turísticas de las Islas, caso de agencias de viajes, transporte discrecional, así como en empresas de alquiler de coches (rent a car). «Todo lo que sea potenciar la movilidad interislas y mejorar los trayectos en cada isla con infraestructuras que potencian la sostenibilidad y utilización de medios no contaminantes, es bienvenido», indican.