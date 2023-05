Antonio Aragón, de 90 años, coge con delicadeza un yorkshire. «Yo he tenido muchos perros desde que era un crío. Hace siete años que ya no tengo, pero si tuviera me encantaría que viniera a verme al hospital». Antonio es uno de los pacientes ingresados en el Hospital Joan March.

Aunque Antonio no tiene mascotas sí conoce compañeros de habitación que tienen y les echa de menos. Desde hace poco tiempo, en este hospital ya no solo acceden personas, también entran los perros para visitar a sus dueños. Hasta la fecha han tenido 28 visitas de mascotas. Esta idea terapéutica forma parte de la Guía veterinaria para la introducción de canes en el ámbito hospitalario y sociosanitario que ha presentado este miércoles el Colegio Oficial de Veterinarios de Balears (COVIB) junto con la Conselleria de Salut. Un documento que mejora el proyecto pionero que se ejecutó en 2017, DOGSPITAL, en Ibiza y Formentera, y que hasta la fecha está activado en el Mateu Orfila, en el Hospital de Inca y Son Llàtzer. La idea es que cualquier hospital, público o privado, de la Islas y a nivel nacional que quieran emular esta idea lo hagan basándose en estas recomendaciones que han elaborado el grupo de Etología del COVIB. «La interacción del animal de compañía cada vez es más importante debido al efecto que provoca sobre la salud del paciente. Cuando una persona queda ingresada sin su mascota, esta relación puede verse perturbada», explicó el presidente del COVIB, Ramón García, acompañado de algunas de las autoras de la guía como Eva Borrás, Pilar García, Xisca Rosselló y Alicia Ruiz. Junto a ellas, estaban como protagonistas caninos 'Sito', 'Chacho' y 'Sofía'. La guía es una mejora del programa de 2017 que, según puntualizaron las expertas, funciona muy bien. Pero era necesario mejorar aspectos higiénico-sanitarios del animal para evitar contagios de enfermedades transmisibles. Las visitas se harán de forma rutinaria y el tiempo es indeterminado. «Sería importante para el animal crearle una rutina, por ejemplo que pueda venir cada miércoles a visitar a su propietario para que se habitúe», señaló Xisca Rosselló. Entre las indicaciones que aparecen en la guía, se recomienda que el animal cuente con las vacunas al día, que tengan identificación con microchip, disponer de licencias específicas, entre otras cuestiones, o la desparasitación en un plazo de entre uno a tres días previos a la visita al centro sanitario. Asimismo, el perro candidato debe mostrarse tranquilo con extraños y al paseo en correa. Las expertas matizaron la importancia de que el desplazamiento del hogar al hospital lo haga una persona de confianza para el can. En cualquier caso, el espacio donde se realice la visita deberá ser un entorno adaptado. En este sentido, desde la Conselleria de Salut se comprometieron a valoran los espacios de los otros centros hospitalarios de la Isla que quieran ejecutar este tipo de visitas de mascotas. El resto de hospitales de Baleares que tienen en marcha este programa han tenido 13 visitas de perros a sus propietarios. Se espera que cada vez haya más demandas de los pacientes. El apunte Las áreas de Salud de Formentera y Eivissa, pioneras El Área de Salud de Eivissa y Formentera puso en marcha en 2017 el proyecto de visitas de perros en pacientes ingresados en el Hospital Can Misses, una iniciativa que en ese momento ya fue pionera en España. Con este guía, se ha intentado mejorar la indicaciones y los protocolos.