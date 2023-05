Més quiere que la futura ley de vivienda incluya un mecanismo para poder limitar la compra de vivienda a los no residentes. El senador de la formación, Vicenç Vidal, ha presentado enmiendas a la ley para poder fijar medidas fiscales o urbanísticas en las zonas tensionadas, es decir, en toda Mallorca, con el fin de solo se destine a vivienda habitual. La formación aprovecha un mecanismo que ya existe en la ley, pensado para la España vaciada, y lo traslada a Mallorca para garantizar el acceso de la vivienda a los residentes.

Més también pide cambios en los estatutos de la Sareb para que todos sus bienes se destinen a vivienda protegida y reclama que todas las propiedades del Ministerio de Defensa y de Interior sean también para este objetivo. Si uno de estos ministerios vende propiedades, Més pide que estos ingresos se destinen a vivienda y no a la compra de armamento. También suprimen la llamada visa gold, que otorga la nacionalidad española a quien compre una vivienda de más de 500.000 euros, según ha explicado Vidal.

Més considera que esta nueva normativa en materia de vivienda es una ley fallida porque, en el caso de Baleares, no da respuesta al principal problema de los ciudadanos. El coordinador y candidato de la formación a las elecciones, Lluís Apesteguia, ha animado a Pedro Sánchez a que visite una inmobiliaria el día que venga a hacer campaña en Mallorca, que coincide con el debate de la ley en el Senado. «Esta ley dilata la respuesta y además depende lo que pase el 28 de mayo, porque se aplicará o no en función de quién gobierne», ha dicho.

Para Apesteguia, la limitación a la subida de los alquileres no es una solución en las Islas, donde los alquileres están totalmente disparados. «El problema de fondo de la ley es que sigue contemplando la vivienda desde la óptica capitalista y las soluciones, desde el punto de vista centralista», ha dicho.

«Tenemos un precio de la vivienda totalmente insostenible. El 100 % de los municipios de Baleares son zonas tensionada y la solución es únicamente limitar una precios de alquiler que ya son inasumibles. Esto no nos da solución porque seguiremos destinando el 50 % de los ingresos de la unidad familiar a vivienda», ha dicho.

Apesteguia ha recordado, además, que Baleares no solo es la comunidad con el precio de la vivienda más alto de España, sino que además el sueldo medio de balear es más bajo en la Comunitat que en España. «Si se tuvieran en cuenta estos factores, resulta que el precio medio del alquiler en Baleares debería ser de 480 euros», ha dicho. «No estamos satisfechos y creemos que el conjunto de la izquierda no debería estarlo porque no da solución al problema de Baleares», ha concluido.