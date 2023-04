Estas serán fechas del inicio y final del curso escolar 2023-2024 en Baleares

El próximo curso escolar tendrá 176 días lectivos, los mismos que el actual, y comenzará el 11 de septiembre de este año y acabará el 21 de junio del 2024, después de que el Consejo Asesor del Calendario Escolar ha informado favorablemente a la propuesta de calendario escolar para el curso 2023-2024 presentada por la Conselleria de Educación y Formación Profesional en la reunión celebrada esta tarde por videoconferencia. Para el alumnado de infantil, de primaria, de secundaria, de bachillerato y de educación especial, el curso empezará el 11 de septiembre de 2023 y acabará el 21 de junio de 2024. Excepcionalmente, los alumnos de segundo curso de bachillerato que titulen finalizan las actividades lectivas el día 30 de mayo de 2024. Los centros tienen que ofrecer, para estos alumnos, actividades lectivas de profundización y consolidación hasta el día anterior al de inicio de las pruebas de acceso a la universidad (PBAU). El alumnado de formación profesional iniciará las actividades lectivas el día 22 de septiembre de 2023 y las finalizarán el día 21 de junio de 2024.

Enseñanzas de régimen especial

Los alumnos de los conservatorios profesionales de música y danza inician las actividades el 27 de septiembre de 2023 y las finalizan el día 21 de junio de 2024. Los de los ciclos formativos de grado medio y de grado superior de Artes Plásticas y Diseño inician las actividades lectivas el día 29 de septiembre de 2023 y las finalizan el día 28 de junio de 2024. El segundo curso del grado superior de Artes Plásticas y Diseño se puede organizar por cuatrimestres: el primero, de día 29 de septiembre de 2023 a día 2 de febrero de 2024, y el segundo, de día 5 de febrero de 2023 a día 28 de junio de 2024. Los alumnos de enseñanzas deportivas de régimen especial inician las actividades lectivas el día 16 de octubre de 2023 y las finalizan el día 24 de junio de 2024. Los alumnos de las escuelas oficiales de idiomas inician las actividades lectivas el día 2 de octubre de 2023 y las finalizan el día 31 de mayo de 2024. El mes de junio se tiene que dedicar a exámenes. Los centros de educación de personas adultas inician las actividades lectivas el día 29 de septiembre de 2023 y las finalizan el día 21 de junio de 2024. El primer cuatrimestre comprende de día 1 de octubre de 2021 a día 3 de febrero de 2022 y el segundo cuatrimestre, de día 14 de febrero de 20222 a día 23 de junio de 2022.

Los alumnos de los estudios superiores de Diseño de la Escuela de Arte y Superior de Diseño de las Illes Balears inician las actividades lectivas el día 29 de septiembre de 2023 y las finalizan el día 28 de junio de 2024. El primer cuatrimestre comprende de día 29 de septiembre de 2023 a día 9 de febrero de 2024 y el segundo cuatrimestre, de día 12 de febrero de 2024 a día 28 de junio de 2024. Los alumnos de los estudios superiores de Arte Dramático de la Escuela Superior de Arte Dramático de las Illes Balears inician las actividades lectivas el día 21 de septiembre de 2023 y las finalizan el día 5 de julio de 2024. El primer semestre comprende de día 21 de septiembre de 2023 a día 9 de febrero de 2024 y el segundo, de día 12 de febrero de 2024 a día 5 de julio de 2024.

Por su parte, los alumnos de los estudios superiores de Música del Conservatorio Superior de Música inician las actividades lectivas el día 25 de septiembre de 2023 y las finalizan el día 15 de junio de 2024. El primer semestre comprende de día 25 de septiembre de 2023 a día 5 de febrero de 2024 y el segundo cuatrimestre, de día 5 de febrero de 2024 a día 15 de junio de 2024. Las vacaciones de Navidad serán del 22 de diciembre de 2023 hasta el 5 de enero de 2024 (ambos incluidos) y las vacaciones de Pascua del 28 de marzo al 5 de abril de 2024 (ambos incluidos).

Días festivos

Según ha informado la Conselleria, tienen la consideración de días festivos el 12 de octubre de 2023 (Fiesta Nacional), el 1 de noviembre de 2023 (Todos los Santos), el 6 de diciembre de 2023 (Día de la Constitución), el 8 de diciembre de 2023 (Inmaculada Concepción), el 6 de enero de 2024 (Epifanía del Señor), el 1 de marzo de 2024 (Día de Baleares), 1 de mayo de 2024 (Fiesta del Trabajo); y tiene la consideración de día no lectivo el 29 de febrero de 2024 (Fiesta Escolar Unificada). Igualmente, se consideran días festivos las dos fiestas locales oficialmente determinadas por la corporación correspondiente, el mismo día de la celebración. Cuando una de las dos fiestas locales o las dos coincidan con días no lectivos del curso 2023-2024, el centro puede determinar, en sustitución de estas, tantos de días no lectivos como coincidencias se hayan producido, con un máximo de dos. Si por el cambio de las fiestas locales solo una de ellas coincide con el calendario escolar del curso 2023-2024, los centros podrán elegir un día festivo para poder ajustar a 176 sus días lectivos. Así mismo, los centros pueden establecer dos días festivos de libre disposición. Tienen que hacer constar los días elegidos en la programación general anual y lo tienen que notificar a las familias y a las empresas concesionarias de los diferentes servicios escolares al inicio de curso, una vez hayan sido aprobados. Los consejos escolares municipales, si es el caso, tienen que promover que todos los centros del municipio o la localidad establezcan los mismos días de libre disposición, siempre que sea posible.