La presentación del libro ‘He sido lo que he querido ser’ de Álvaro Middelmann en la Fundació Sa Nostra ha sido un auténtico revival de una época que ya no volverá y de unos empresarios y directivos de empresas turísticas que tuvieron que torear en su día con quiebras de touroperadores, aerolíneas y crisis económicas derivadas por cuestiones geopolíticas. La situación parece que no ha cambiado mucho, pero sí los protagonistas y la experiencia de décadas en la industria turística.

El título del libro lo dice todo sobre el protagonista, que este lunes, una vez más, ha tenido palabras de agradecimiento para los que coincidieron en sus inicios, entre ellos Manuel Sánchez (TransEuropa) y Arturo Melgar, así como en sus diferentes etapas profesionales, en el que Juan Manuel Gallego ha formado parte importante y que hoy ha hecho el esfuerzo por estar en Palma. Las relaciones sociales, personales y profesionales de Middelmann, principalmente gracias a los muchos años que estuvo en Air Berlin, ha hecho que el auditórium de la Fundació Sa Nostra haya mostrado un ramillete de sus muchos amigos, colaboradores y empresarios y políticos. Aquí, cabe mencionar la presencia de Gari Durán, Margalida Durán y Joan Fageda. En el lado empresarial y social, no se han querido perder el acto Joan Gual, Antoni Ferrer y su hijo Miquel Ferrer, Antoni Peña, José Francisco Ibáñez Llompart y el exdiplomático Fernando Schwartz. El presidente del Círculo Mallorquín, Ignacio Deyá, anfitrión del evento, ha resaltado la relevancia de su figura e impacto en el turismo.