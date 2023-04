La semana laboral de cuatro días llega a España. Desde este jueves, las pequeñas y medianas empresas, del sector industrial y de menos de 250 trabajadores, pueden solicitar las ayudas al Ministerio de Trabajo para poner en práctica el plan piloto: tres días libres a la semana y el mismo salario. Pese al gran atractivo que a priori suscita la medida, todo parece indicar que en Mallorca tendrá poco arraigo. Desde la Pequeña y Mediana Empresa de Mallorca (PIMEM) advierten que el plan «de forma general es impensable en la Isla».

«Tenemos un mercado laboral y empresarial muy enfocado en la temporada alta, por lo que se dan picos de mucho trabajo, en los que, incluso, llegan a faltar manos y días para cubrir la demanda de mercado», han declarado a Ultima Hora este jueves fuentes de PIMEM. La situación, aseguran, hace inviable que en plena temporada turística se pueda llevar a la práctica la reducción de jornada: «Encima del papel nos parece muy bien la medida, pero en la práctica y en la realidad, no necesitamos reducir la jornada laboral en Mallorca. Es impensable en algunos sectores cuando les falta mano de obra para cubrir determinados trabajos. Hay que dar respuestas a lo que el mercado reclama».

Por el momento, PIMEM no tiene constancia de que ninguno de sus asociados vaya a solicitar la ayuda. Cuando Més per Mallorca propuso la medida en el Parlament, PIMEM trató el tema con sus asociados y la tónica predominante entre los pequeños y medianos empresarios de la isla fue de rechazo. Varias empresas se posicionaron en contra de adoptar este sistema de trabajo, porque no lo veían factible en la práctica.

Ayudas de hasta 200.000 euros

El programa cuenta con un importe de 9,65 millones de euros con cargo al presupuesto de la Fundación EOI. Las empresas con actividad industrial que se sumen a la subvención podrán optar a ayudas de hasta 200.000 euros si reducen durante un mínimo de 24 meses un 10 % de la jornada laboral sin bajar salarios. El número de trabajadores participantes en el proyecto piloto debe afectar como mínimo a un 30 % de la plantilla en empresas de hasta 20 trabajadores y a un 25 % en empresas de entre 21 y 249 trabajadores.

El debate político sobre la reducción de la semana laboral de 40 a 32 horas lo abrió en el Congreso de los Diputados Más País, que condicionó su apoyó a los presupuestos de 2021 a la puesta en marcha de un programa piloto. Finalmente, el plan se contempló en los presupuestos de 2022 y se ha puesto en marcha con esta prueba piloto este 2023. Más País defiende esta medida no solo para mejorar la productividad empresarial, sino también para dar soluciones a los problemas asociados a jornadas laborales excesivas en la salud de los trabajadores y a la conciliación laboral y familiar.