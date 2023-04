Récord de solicitudes. Hasta 40.057 personas han solicitado el Bono para las Familias 2023 del Consell de Mallorca en su segunda edición. Esta ayuda extra de 200 euros que gestiona el IMAS tiene como objetivo aligerar el impacto de la inflación en el precio de la cesta de la compra y en las facturas de suministros y energía. La cifra ha superado todas las expectativas. Solo hay que echar un vistazo al número de solicitantes de la primera tanda: el año pasado, entre el 21 de octubre y el 21 de noviembre de 2022, se registraron 23.061 solicitudes frente a los más de 40.000 de esta edición.

El plazo para pedir la ayuda se agotó el pasado 31 de marzo y ahora la institución insular ha empezado a preparar el procedimiento para la concesión de las 25.000 primeras solicitudes registradas que cumplen los requisitos de esta segunda convocatoria. Si se cumplen las previsiones, se prevé que los beneficiarios empiecen a cobrarla durante la segunda quincena de este mes de abril.

Más presupuesto

Paralelamente, y con el fin de cubrir la totalidad de la demanda, se abrirá una segunda fase de reconocimiento de las solicitudes restantes que cumplen los requisitos para poder conceder los 200 euros de ayuda mediante un crédito extraordinario que se prevé que se incorpore a mediados de mayo. En concreto, el IMAS incrementará los 5 millones de euros iniciales previstos para esta segunda convocatoria en 3 millones de euros más provenientes de los remanentes del Consell insular. En total, serán 8 millones de euros.

En esta ocasión, y para llegar al mayor número de personas posible, el IMAS no ha restringido el acceso a unidades familiares, como pasó en la primera convocatoria, sino que lo ha abierto a las personas físicas, independientemente de que tuvieran o no una persona a su cargo o vivieran o no con otra persona. Este hecho es el que podría haber disparado las solicitudes para acceder a la ayuda.

En concreto, para poder pedirla, solo se ha requerido el empadronamiento en cualquier municipio de Mallorca y no haber superado, durante el ejercicio fiscal de 2021, los 25.200 euros de ingresos, en el caso de hacer la declaración individual, o los 42.000 euros, en caso de declaraciones conjuntas.

Como la convocatoria del año pasado, el trámite para solicitarla ha estado completamente telemático, de forma que ha estado disponible de manera ininterrumpida también los fines de semana las 24 horas del día.