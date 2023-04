El boom de la vivienda ha llegado ha Pere Garau y una prueba de ellos es que los precios se han disparado. Así, el valor medio del metro cuadrado ha subido un 41,2 % en poco más de un año. En concreto, en abril de 2021 se vendía a 1.425 euros, mientras que en diciembre de 2022 se encareció hasta los 2.263 euros, según los datos del Colegio de Registradores Propiedad. De este modo, un piso de 100 metros cuadrados en la plaza de Pere Garau y alrededores ha pasado de costar unos 142.500 euros a unos 226.300 euros.

La vicepresidenta del Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria (API), Natalia Bueno, ha explicado que esta revaloración de los inmuebles en la popular zona palmesana se debe a que se trata de «un barrio céntrico, multicultural y no es Son Gotleu». No obstante, ha subrayado que es una de las «pocas barriadas en las que se pueden encontrar casas que están por debajo del precio medio de Palma», que exactamente es de 3.193 euros el metro cuadrado.

La previsión de Bueno es que el precio de las viviendas siga al alza en Pere Garau, aunque ha puntualizado que se trata de pisos de segunda mano, «al no existir apenas obra nueva». Según sus estimaciones, «a este ritmo de revaloración del metro cuadrado, es probable que en el 2024 ya no sea posible encontrar viviendas a estos precios». Actualmente, «es de las pocas zonas de la capital balear en los que todavía puedes encontrar pisos en condiciones por menos de 200.000 euros. No obstante, ha advertido que «la mayoría de los inmuebles de este barrio son de los años 70, por lo que a los precios de venta hay que añadir la reforma que precisen».

Llegar a tener un hogar es muy complicado en Mallorca y Ciutat es una de las zonas más conflictivas para ello. Esto está motivando que barrios que hasta la fecha podían resultar poco atractivos, como es el caso de Pere Garau, se estén revalorizando mucho. Además, el hecho de que se encuentre muy cerca del centro de Palma también juega muy a su favor.

El precio de las plazas de párking, por las nubes

La vicepresidenta de la API también ha expuesto que «el problema es que muchas viviendas de esta barriada de la capital balear no disponen de aparcamiento» y esto está motivando que el precio de los existentes esté «subiendo mucho. Ya no encuentras por debajo los 30.000 euros». Contar con una plaza de párking es uno de los requisitos que demandan algunos compradores, debido a los problemas de estacionamiento que hay en la ciudad.