Las empresas de restauración de Mallorca, Menorca, Eivissa y Formentera englobadas en la patronal CAEB han optado por contratar un 20 % más de trabajadores para cubrir la Semana Santa y no tener los problemas del pasado año por falta de personal, ya que se vieron superadas por la gran afluencia turística de último momento.

El presidente de Restauración CAEB-Mallorca, Alfonso Robledo, afirma: «La inversión en personal es clave para que las empresas no tengamos los problemas de 2022, de ahí que la estrategia adoptada es incrementar la contratación de trabajadores hasta un 20 %». Añade que si los contratos en anteriores campañas de Semana Santa eran temporales «ahora se ofrecerá a los trabajadores seguir desde abril hasta el final de la temporada turística, finales de octubre dependiendo de las zonas vacacionales».

Las zonas que se verán beneficiadas con mayor contratación de empleados en el sector de la restauración en Mallorca serán la Platja de Palma, Platja de Muro, Cala Millor, los principales enclaves vacacionales de Calvià y, especialmente, en Palma por la gran ocupación en estas fechas en los hoteles urbanos y boutique.

Robledo puntualiza que las previsiones de actividad productiva están en estos momentos ya por encima del año de prepandemia, por lo que «necesitamos reforzar las plantillas con el objetivo prioritario de dar la mejor calidad y servicio a los clientes, circunstancia que no se pudo hacer en 2022 porque todos nos vimos superados». En este sentido, las quejas de los touroperadores han sido claves para que la imagen de Mallorca no se viera, de nuevo, dañada por no tener suficientes trabajadores en la oferta de restauración.

Demanda

El incremento del turismo extranjero, así como el español, en opinión de Robledo «es un factor que incide de manera positiva en el sector de la restauración balear, de ahí que hay que adoptar todas las medidas posibles para poder atender como se merecen los turistas, visitantes y residentes». Sobre este punto, enfatizó que el incremento de visitantes en Semana Santa y la previsión de una excelente temporada turística de verano «va a cambiar la tradicional dinámica de reservas en los restaurantes, por lo que el consejo que damos ahora es que las reservas se anticipen de antemano el mayor tiempo posible, para así no tener ningún tipo de problema».

La Semana Santa marcará un antes y un después sobre esta cuestión, ya que los niveles de ocupación en la oferta hotelera, de alquiler turístico vacacional y de resto de alojamientos reglados en las Islas van a ser superiores a los registrados en 2022 a nivel generalizado en las Islas. Desde este jueves y hasta el próximo día 11, el sector de la restauración balear tendrá que hacer frente a una demanda turística por encima de los niveles de las fiestas de Pascua previas a la pandemia ante el incremento de la llegada de turistas procedentes de Alemania, Reino Unido, Francia y Escandinavia.