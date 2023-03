Més per Mallorca presenta listas en 44 de los 53 municipios de Mallorca. Lo hará con candidaturas propias en 35 y formará parte de 9 coaliciones. Una cena con simpatizantes, anoche en Muro –a la que asistieron unas 600 personas– sirvió como arranque oficioso de su campaña para las elecciones locales. Més per Mallorca incide en la relevancia de la política local y presume de presentar «gente preparada y de mucho talento», según dijo el secretario general del partido y candidato al Consell, Jaume Alzamora. Alzamora fue uno de los oradores del acto, pero no el único. También intervinieron otros ‘números uno’ en dos mesas redondas sobre los ejes del programa.

Renovación total El coordinador de Més per Mallorca y candidato a la presidencia del Govern, Lluís Apesteguia, afirmó que dar apoyo a Més en las elecciones del 28 de mayo, que son municipales, insulares y autonómica, representa «el verdadero voto útil para liderar un Govern de izquierdas». Según expuso Apesteguia «hay partidos que hasta hace bien poco definían como muy atrevidas nuestras propuestas sobre la lengua y que, además, votan aquí una cosa y en Madrid otra cuando hablaban del derecho a una vivienda más digna». Sin citarlo, se estaba refiriendo al PSIB, el partido que preside el Govern del que forman parte. Més per Mallorca se presenta a las elecciones autonómicas e insulares con unas listas muy diferentes a las de 2019. Desde aquellas elecciones Més per Mallorca ha cambiado de dirección y también ha admitido que negoció los pactos de aquel año desde una posición de debilidad que espera superar en las de mayo. Cambio de modelo turístico, nueva relación con el Estado, prioridad para la vivienda, nuevo modelo territorial, defensa de la cultura y de la lengua y más competencias para los consells con un papel determinante en los ayuntamientos son los ejes del programa de Més per Mallorca que anoche se abordaron en la reunión de Muro.