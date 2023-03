«Sinceramente, tengo un problema y esta es una opinión personal de este conseller, que no se debe trasladar al resto de Govern: ARCA protegió el monolito de sa Feixina; a partir de aquí, sinceramente las actividades de ARCA no me parecen serias». Son las críticas palabras del vicepresident del Govern, Juan Pedro Yllanes, con respecto a la entidad cuando se le ha preguntado por la propuesta de la Asociación para premiar a la Direcció d'Energia a la destrucción del Patrimonio y de zonas verdes.

«Habría que preguntar a ARCA por qué los hace, si es porque se ha multiplicado por 10 el autoconsumo en Baleares, si es porque el Govern está promocionando la solarización en cubiertas y espacios antropizados», se ha preguntado el vicepresident. Ha recordado que la Direcció General d'Energia ha dicho que se necesita el 0,7 % de suelo rústico «de baja calidad» para cumplir con la transición energético y la reduciendo en la producción de gases. «Si es eso, ARCA está en el mejor camino posible», ha ironizado. Ha precisado que la cuestión de las zonas verdes no es competencia de su departamento, pero ha defendido que cada vez haya más placas solares en cubiertas, párkings, edificios de la administración o zonas de suelo rústico cercanas a algunas instalaciones que lo necesitan. "Supongo que, con esa crítica con respecto a la solarización, ARCA querrá seguir quemando gas natural y gasoil y, por tanto, empeorando la calidad del aire de Baleares", ha añadido. Yllanes, que además de responsable de Energia del Govern es el titular de las competencias en materia de Memòria Democràtica, ha finalizado su intervención con críticas a la entidad conservacionista por su papel para favorecer que el monolito de sa Feixina siga en pie. «Sinceramente las actividades de ARCA no me parecen serias», ha concluido