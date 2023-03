La Delegación de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en Balears, con María José Guerrero como máxima responsable, ha celebrado este jueves el Día Meteorológico Mundial en un acto celebrado en la sede de la Tesorería de la Seguridad Social.

Como cada año, Aemet-Balears reconoció la labor de algunos de sus colaboradores. En esta ocasión, los distinguidos han sido Manuel Rotger (Alaró), Pau Tomàs (Sometimes, Palma), Joan Galmés (Son Carrió), Benet Capó (Colònia de Sant Pere) y Vicente Pesce (Eivissa).

Sólo Manuel Rotger y Joan Galmés pudieron acudir al acto a recibir sus diplomas. Rotger explicó que «hace 23 años que soy colaborador de la Aemet en la finca de Son Berga, en Alaró, una labor que me vino heredada de mi tía y que se centra sobre todo en las precipitaciones. Me gusta todo lo relacionado con el campo y, evidentemente, los datos meteorológicos tienen una relación directa con las actividades agrarias». El colaborador recordó que su estación meteorológica registró 160 litros por metro cuadrado en un solo día durante la reciente borrasca Juliette.

Por su parte, Joan Galmés, de Son Fred (Son Carrió), comentó que «soy colaborador de la Aemet desde hace 12 años. Un primo mío, Pedro Pohens, tenía una estación meteorológica desde mucho tiempo atrás. Antes de fallecer, me pidió si quería continuar con esta actividad y acepté. De la recogida de datos también se encarga mi esposa, Magdalena».

Galmés se mostró muy agradecido a la Aemet «por este reconocimiento, que no me esperaba, y porque siempre que hay algo que no sabemos hacer, nos lo explican. Me produce una especial satisfacción recoger los datos y poder compararlos de un año para otro». Galmés también estableció «una relación directa entre la lluvia y el campo. Los que nos dedicamos a la agricultura siempre queremos saber cuándo lloverá porque es lo que la tierra necesita. El problema es que no siempre llueve cuando toca».