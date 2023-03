El Govern liga el liderazgo turístico de Baleares a ser también líderes en circularidad y sostenibilidad

La presidenta del Govern, Francina Armengol, ha señalado la mañana de este jueves en el ParcBit, en la presentación del informe 'Abriendo el Tránsito Circular Turístico en Balears', que para que las Islas sigan siendo un destino turístico líder «también lo tenemos que ser en políticas y estrategias en materia de circularidad y sostenibilidad, para lo cual la aprobación de nueva Ley Turística el pasado año nos marcó la hoja de ruta que ahora tenemos que desarrollar entre todos y con inversiones públicas y privadas para ser el primer destino turístico circular del mundo».

Armengol resaltó la colaboración de la Fundación Impulsa, sector privado y el Govern para trabajar de forma conjunta para afrontar el futuro con diálogo y consenso. Disponer de un plan estratégico con fondos público/privados «es una cuestión clave para el futuro de la economía balear y del tejido productivo». Añadió que hay que claro que somos unas islas con una economía muy potente, ligada a sector servicios y turístico, pero que para seguir siendo líderes «hay que trabajar con estrategias ligadas a la sostenibilidad ambiental por la fragilidad de nuestro territorio, por lo que hay que hacer inversiones en sostenibilidad social, económica y ambiental».

En este sentido, puntualizó que hay apostar por un turismo de calidad y no de cantidad, así como por un turismo regenerativo que sirva de cohesión social y medioambiental. «Ligar los sectores productivos ayuda a la competitividad de las empresas y del sector turístico. Y el sector turístico tiene que ser un tractor para todo el tejido productivo económico balear. La circularidad tiene que ir ligada a la eficiencia energética y eliminación de residuos de plásticos, para lo cual se han arbitrado 60 millones de euros de recursos públicos para hacer posibles cambios estructurales en el turismo».

Tras la intervención de Armengol tuvo lugar la primera ponencia con el título «Empieza el tráfico!», que ha contado con ponencias del director técnico de la Fundación Impulsa, Antoni Riera, y de Jordi Pascual, de Cities&Regions Lead, Circle Economy. A continuación se ha presentado «Transitioning towards a circular tourism system in the Balearic Islands. Baseline assessment». La segunda parte, con el título «Marcando los primeros pasos!», ha consistido en una mesa redonda presentada por Antoni Riera y en la que ha participado el conseller Iago Negueruela; la vicepresidenta y directora de sostenibilidad del Grupo Iberostar, Gloria Fluxà, y el biólogo, oceanógrafo y ecologista, Xavier Pastor.

El conseller Negueruela calificó la jornada de este jueves «de importante, porque es la presentación de la estrategia de circularidad por parte de la Fundación Impulsa, que está ligada a la nueva Ley Turística». La presidenta de CAEB y de la Fundación Impulsa de Balears, Carmen Planas, fue la encargada de clausurar la jornada. Planas apuntó: «Tenemos claro todos los agentes económicos y sociales, la decidida apuesta por la sostenibilidad como eje central del futuro desarrollo de nuestras Islas. Y dentro de la sostenibilidad, un aspecto básico es la circularidad, abanderada desde sus inicios por el patronato Impulsa Balears. Ponemos a disposición de los actores de las Islas nuevos instrumentos para facilitar la gobernanza del tránsito circular».

Planas afirmó que desde la plataforma Impulsa «hemos dado cinco claves en el deseado y largo tránsito hacia el sistema turístico circular que vive Baleares, la nueva propuesta estratégica de la fundación: gestión integral del agua, provisión y consumo eficiente de energía limpia y accesible, reciclaje de materiales, regeneración de la cadena de alimentos y la movilidad orientada al desplazamiento de personas y mercancías«. Concluyó que hay que contribuir a sumar y empoderar a los actores de las Islas al tránsito hacia un sistema turístico circular, «sin barreras sectoriales y con sinergias para dar forma al futuro que imaginamos para Baleares».