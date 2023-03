Baleares tiene blindado el descuento aéreo a pesar de la tormenta política en Canarias

El Congreso de los Diputados ha estado tramitando esta semana el artículo 48 de la Ley de Movilidad Sostenible, que regula todo lo relacionado con las Obligaciones de Servicio Público (OSP) en rutas aéreas. Esto ha generado la alarma a nivel político en Baleares y Canarias por temor a que se intente cambiar el actual descuento de residente del 75 % por una ayuda fija para cada ruta aérea.

La permanente puesta en cuestión del actual modelo de ayuda universal al desplazamiento por avión y barco para todos los territorios extrapeninsulares por parte de la Airef (Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal), organismo estatal encargado de velar por la sostenibilidad de las cuentas públicas, ha vuelto a enredar a la Administración central en el debate sobre la supuesta ineficiencia de la bonificación del 75 % en los vuelos.

El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, con el último informe de la Airef, va a analizar y estudiar los pros y contras, de ahí la preocupación a nivel político en ambos archipiélagos por algún posible cambio en una cuestión que afecta a todos los ciudadanos residentes en Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla.

El conseller de Mobilitat i Habitatge, Josep Marí, fue ayer tajante sobre esta cuestión: «El descuento de residente del 75 % está blindado en el Régimen Especial de Baleares (REF) y no se va a tocar. Introducir algún tipo de dudas, como están haciendo Coalición Canaria o el PP, no viene a cuento. No está en peligro el descuento de residente del 75 % y no hay que ligar esta cuestión con el artículo 48 como algunos partidos están empeñados».

Marí, respecto al artículo 48 de la Ley de Movilidad Sostenible, indicó que las revisiones de las OSP se ajustan a derecho «porque debe haber un control sobre su seguimiento en materia de frecuencias aéreas, servicios y precios de referencia». En Baleares hay rutas OSP entre Menorca y la Península, así como en las rutas interislas. Son las que quedarían afectadas por la modificación del citado artículo 48.

En este sentido, el Gobierno, según la oposición, no ha manifestado intenciones de tocar el descuento de residente del 75 %, pero la insistencia de la Airef es que desde que está vigente se han encarecido el precio de los billetes y, en consecuencia, que se tiene que aplicar según la renta. Sin embargo, Coalición Canaria señala que con la Ley de Movilidad Sostenible está en peligro el descuento del 75 %. Así, puntualiza que durante la tramitación pendiente de ley, se contemplará la oportunidad de introducir prescripciones específicas para este tipo de subvenciones.

El Govern lleva años pidiendo a Aviación Civil y a los responsables de Transportes que controlen al máximo todo lo relacionado con la comercialización de los billetes para evitar su encarecimiento por estrategias comerciales de las aerolíneas. Para ello pide que se sancionen a las aerolíneas que lo incumplan, pero, de momento, los resultados de estos seguimientos se han traducido en multas simbólicas. El portavoz parlamentario del PP, Antoni Costa, incidió ayer en esta cuestión: «Hay que defender el descuento de residente del 75 % sí o sí, ya que es un logro histórico al cual no tenemos que renunciar los ciudadanos de la Islas».

Añadió que el «problema» radica en que el que tiene que controlar los precios no lo hace: «El Observatorio de Precios debería detectar las subidas de tarifas que realizan las aerolíneas y Competencia actuar con contundencia para cortar de raíz el encarecimiento de los billetes de avión que realizan las compañías aéreas. Las sanciones deberían de ser ejemplares». La reacción en la prensa canaria sobre estos vaivenes con el descuento de residente del 75 %, así como el haberse dado a conocer la tramitación parlamentaria en el Congreso de la Ley de Movilidad Sostenible, es lo que ha generado en Baleares inquietud a nivel político y empresarial.

El Govern insiste en que todo está controlado y que mantienen contactos con el Ministerio de Transportes sobre esta cuestión. Partidos políticos de las Islas, entre ellos el PI, van a entrar a fondo en esta cuestión para despejar cualquier tipo de dudas sobre el descuento de residente. El hecho de estar en unos meses preelectorales es lo que está generando nervios por los efectos e impacto que pudiera tener en la población residente.

El argumento de la Airef sobre el actual sistema de subvenciones al transporte aéreo a residentes es su carácter universal, es decir, que no discrimine por el nivel de renta. En este punto, el organismo señala que el actual sistema favorece la concentración de la ayuda en un porcentaje concreto de la población. Así, los datos demuestran que el 10 % de los usuarios con rentas más altas recibió el 35 % de la subvención a nivel general, el 20 % de los residentes concentró un 50 % de ayuda, mientras que el 40 % con menor renta obtuvo el 17 % del total de fondos.