Los planes de igualdad son, desde marzo del año 2020, obligatorios en las empresas, algo que la mayoría cumple con creces pero con el error de no contar con especialistas para desarrollar la normativa.

La figura profesional de técnica superior en promoción de igualdad de género es la que está preparada para ello. Sin embargo, el problema es que existe bastante intrusismo porque se confunde con otras especialidades.

En Baleares existe la Asociación de Promotoras y Promotores de Igualdad y Género (APIG), constituida recientemente, y sus responsables participarán mañana en una jornada en Pamplona para hablar, ante todo, de esta profesión todavía desconocida. La presidenta, Maria Antònia Pérez, y la vicepresidenta, Ana María Riesco, representarán a la entidad balear en un programa en el que también estará la asociación de profesionales técnicos de la Comunidad Valenciana y el consejero de Educación de Navarra, Carlos Gimeno, entre otros invitados.

«Hemos detectado que muchas empresas siguen confundidas con estos planes y no saben a quién llamar. En Baleares, en concreto, no hay tantas empresas que cuenten con técnicos de igualdad. Nuestra idea es crecer en todo el país, porque cuantos más seamos, más igualdad real se conseguirá. Porque al contratar, las empresas, personas que no tienen esta certificación, disminuye nuestra profesión», apunta Ana María Riesco.

Actualmente, solo Baleares, Cantabria, Valencia y las Islas Canarias cuentan con asociaciones que respaldan la figura del técnico de promoción de igualdad. En la jornada que se celebra mañana en la Escuela de Educadores y Educadoras Hezitzaile Eskola, en Pampla, uno de los objetivos será dar a conocer no solo su papel, sino abordar la oferta formativa en la Comunidad Foral de Navarra y que los participantes conozcan bien esta profesión.