La primera valoración económica de los daños producidos por la borrasca Juliette en el sector agrícola y en la masa forestal de la Serra de Tramuntana asciende a cinco millones de euros. El Govern ha aprobado un decreto ley de urgencia para agilizar las ayudas a los afectados que incluye un crédito abierto que arrancará por esa cantidad y que irá ampliándose a medida que se otorguen más ayudas directas.

La presidenta del Govern, Francina Armengol, acompañada de los consellers Miquel Mir y Mae de la Concha, ha visitado la finca de Son Puça, en sa Pobla, donde el agricultor Llorenç Pascual ha perdido la mitad de su producción de patata temprana. Armengol ha asegurado que este decreto ley aprobado este lunes «ofrecerá ayudas directas que se podrán sumar a las que habilite el Gobierno».

Por su parte, el conseller de Agricultura Miquel Mir ha aclarado que «todavía se están evaluando los daños en la masa forestal de la Serra de Tramuntana y, aunque no me atrevo a dar cifras, puedo decir que son muchos». La consellera de Agricultura, Mae de la Concha, ha destacado que «estas ayudas se agilizarán lo máximo posible para que no haya burocracia» y recuerda que «la situación en la que nos encontramos ahora se repetirá estación a estación a causa del cambio climático y tenemos que estar al lado de los agricultores para lograr el relevo generacional en el campo y la apreciación del producto local por parte de los consumidores que se está dando en los últimos años».