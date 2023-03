El relator especial de las Naciones Unidas para la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, Fabián Salvioli, ha considerado este jueves tras su audiencia con la presidenta del Govern, Francina Armengol, que las políticas de memoria democrática de Baleares son «un ejemplo a seguir». «Vengo a acompañar este proceso que se está haciendo en Baleares, a ver cuáles son las buenas prácticas y a señalar las cosas que puedan faltar, pero mis impresiones preliminares son de mucha satisfacción porque se está haciendo lo que debe hacerse, y esto no tiene que ver con cuestiones de ideología política, sino con cuestiones de humanidad básicas y elementales». Además, ha añadido que, a día de hoy, se están viendo políticas, en los últimos ocho años, que «intentan saldar lo que no se hizo en los últimos 40» y ha remarcado que «la calidad democrática de un gobierno se mide en cómo resuelve las cuestiones de derechos humanos».

Por su parte, Armengol ha reivindicado el papel de la Ley de fosas y de la Ley de memoria democrática, que ha calificado como «dos leyes maravillosas» que han permitido trabajar «en pro de la verdad, la justicia y la reparación, y también desde un punto de vista pedagógico para toda la sociedad», y ha enfatizado que es «absolutamente necesario devolver los cuerpos a las familias y pedir perdón por tantos años de espera». La presidenta también ha recordado que actualmente en Baleares se han podido recuperar los restos de 241 personas asesinadas durante la Guerra Civil y los 40 años «de terrorífica dictadura franquista», y de éstas, se han identificado 53 y se han devuelto 44 a las familias. Balears, exemple de Memòria Democràtica a Espanya i el món. Un plaer rebre Fabián Salvioli, relator de les Nacions Unides per a la promoció de la veritat, la justícia i la reparació, per compartir les polítiques impulsades i que ja han permès recuperar 241 víctimes a les Illes. pic.twitter.com/5QTxj7IYB4 — Francina Armengol (@F_Armengol) March 9, 2023 «Es casi imposible poder plasmar en palabras lo que es recibir los restos de un familiar, es un hecho de gran valor y representa ni más ni menos que lo que un gobierno debe hacer, lo que es exigible en términos de humanidad y como obligación jurídica en cualquier política pública en cualquier lugar del mundo», ha añadido Salvioli. Tras ser preguntado por su opinión sobre el hecho de que en España los crímenes franquistas no hayan sido juzgados, Salvioli ha respondido que estos crímenes «son imprescriptibles y no basta con la verdad y la reparación, también hace falta justicia». "Es absurdo decir que los crímenes a la humanidad o las desapariciones forzadas prescriben porque por definición son imprescriptibles, y esto no es algo que el poder judicial no entienda, es que no lo quiere llevar a cabo. Este es un paso que también hay que dar en toda España porque no se han tomado las medidas que se debían tomar, y las familias de las víctimas siguen esperando justicia", ha explicado. En estos momentos, el Govern ejecuta el IV Plan de Fosas, el más ambicioso, con un presupuesto de 1,3 millones, para completar el mapa de todas las exhumaciones identificadas como viables y de acabar los trabajos de exhumación en las últimas fosas de la represión franquista. Además, y entre otras medidas, la semana pasada el Govern anunció la creación de una oficina de atención directa para las víctimas de la Guerra Civil y el franquismo, que ofrecerá a los familiares de las víctimas la posibilidad de intercambiar información con la Dirección General de Memoria Democrática de manera individualizada y recibir asesoramiento jurídico, así como atención psicológica. El Govern ha destacado que esta es una iniciativa pionera a nivel estatal, que cumple con las reclamaciones de las Naciones Unidas y del movimiento memorialista, y que sitúa a Baleares al frente de las políticas de memoria democrática en todo el Estado. «La falta de presupuesto es una excusa que se ha puesto en otras legislaturas, y yo siempre respondo que en algunos países como Burundi se han llevado a cabo trabajos forenses, por lo que el problema tiene que ver más con la voluntad que con los recursos», ha apuntado Salvioli. Para finalizar, ha concluido sentenciando que «Europa no puede ser al mismo tiempo la Europa de los derechos humanos y la Europa de la impunidad, porque o se es una o se es la otra». A la reunión con el relator especial de la ONU también han asistido el vicepresidente y conseller de Transición Energética, Sectores Productivos y Memoria Democrática, Juan Pedro Yllanes, el secretario autonómico de Sectores Productivos y Memoria Democrática, Jesús Jurado, y el director general de Memoria Democrática, Marc Andreu Herrera.