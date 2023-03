El tiempo en Mallorca para el segundo fin de semana de marzo estará marcado por la estabilidad y las altas temperaturas, que serán propias del mes de mayo. En este sentido, la delegación territorial de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en Baleares ha informado que el sábado se podría llegar a los 27º de máxima en algunas zonas de la Isla; se trata de 10,5º más de lo habitual en esta época del año, que son 16,5º.

Las noches también serán bastante más calurosas de lo esperado en marzo. La previsión del tiempo indica que el termómetro no bajará de los 18º en algunos puntos de Mallorca; se trata de 11º más de la media de las mínimas. Cabe recordar que se denominan noches tropicales cuando el mercurio no desciende de los 20º; en ese momento, los expertos señalan que existen dificultades para conciliar el sueño. No es normal que se produzcan en invierno; la primavera no comenzará hasta el próximo 20 de marzo.

🌡️Estam immersos en una massa d'aire càlid i estable, el que provoca registres de temperatures molt altes per a aquesta època de l'any.



El pronóstico de la Aemet para este jueves, 9 de marzo, indica que habrá intervalos de nubes medias y altas, sin descartar alguna precipitación ocasional y aislada a partir de la tarde. Las temperaturas experimentarán pocos cambios. El viento soplará del oeste y suroeste, con algún intervalo de fuerte a partir de la tarde. El viernes se esperan cielos poco nubosos con intervalos de nubes altas. Las temperaturas sufrirán pocos cambios y el viento será de componente oeste.

El sábado se espera una subida importante de las temperaturas; las mínimas oscilarán entre los 10º y los 18º; mientras que las máximas se moverán entre los 20º y los 27º. Lo propio de esta época del año son 7º en las nocturnas y 16,5º en las diurnas. Los cielos estarán poco nubosos con intervalos de nubes altas y el viento soplará de componente oeste. El único cambio previsto para el domingo es un descenso de las máximas.