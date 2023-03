La presidenta del Consell de Mallorca y secretaria general de la Federació Socialista de Mallorca, Catalina Cladera, ha reiterado este miércoles la necesidad de limitar el precio del alquiler en Baleares pese a que sus compañeros de partido en Madrid rechazaran esta posibilidad el martes en el Congreso. La propuesta regulatoria llegó avalada por el propio PSIB, Més y Podemos, pero los socialistas madrileños se desmarcaron con el argumento de que ya se está tramitando una ley en la Cámara Baja, la de vivienda, que persigue los mismos objetivos.

«Vamos por delante de lo que se pueda entender desde el Gobierno de España», ha dicho Cladera. «Me quedo con que en Baleares hay posición unánime para limitar el precio, pero a veces la legislación va más lenta», ha respondido, preguntada por el voto en contra de sus compañeros de partido. Que ayer no saliera adelante es porque no era la modificación legislativa que se necesita, sino una propuesta; no salió, pero es un proceso que hay que hacer desde la comunidad con el Gobierno y la Unión Europea», ha insistido.

«El precio de la vivienda no deja de subir y necesitamos otras medidas porque el ritmo de la construcción de pisos protegidos no es suficiente; pedimos modificar la legislación para que se establezca un tope al precio, como se ha hecho en otras ocasiones con los productos básicos», según ha defendido la presidenta insular. De hecho, la socialista reclama que Baleares, por sus particularidades, tenga un tratamiento diferenciado.