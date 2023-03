El Gobierno central y el Govern anuncian una temporada turística récord en Baleares

Estoy por asegurar que no hay feria turística –Londres, Berlín o Madrid– de las últimas décadas en las que no se afirme con rotundidad que la temporada turística en Balears será excelente, incluso en los años de crisis. La solidez de nuestra principal actividad económica está fuera de toda duda, aunque también sería conveniente realizar los ajustes necesarios para minimizar los efectos adversos; que también los tiene. Este 2023 parece llamado a entrar en la historia, y no sólo por las nevadas de la pasada semana. Admito que es complicado hacer cambios cuando todo funciona, pero quedarse quietos es un error.