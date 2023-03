Elena, 'influencer curvy' mallorquina: «La sociedad no acepta a las personas gordas»

Presión social, dificultad para encontrar ropa, falta de representación y hasta insultos, algunos de los estigmas a los que se enfrentan quienes padecen obesidad. «La sociedad no acepta a las personas gordas», así de rotunda se muestra Elena Trigo, influencer curvy. Elena tiene obesidad, pero eso tiene claro que no le limita para hacer lo que realmente quiere. En sus redes sociales comparte su estilo de vida, sus looks y sus viajes. Es una creadora de contenido al uso, pero no viste una talla 36. Aboga por la representación mediática de cuerpos normales, fuera de los cánones marcados. Sobre las críticas que aglutinan modelos o iconos 'curvy', recalca que el movimiento 'body positive' no persigue la fomentación de la gordura, sino que da fe de una realidad que existe, pero que muchas veces se invisibiliza.

No poder comprar en las tiendas de a pie de calle, sentirse identificada con la amiga gorda de las películas y no con la protagonista, rechazo social y hasta los insultos relacionados con el aspecto físico son solo algunos de los problemas a los que hacen frente las personas con obesidad. «Siempre me ha afectado estar gorda», reconoce. El acoso escolar que sufrió de pequeña relacionado con su peso le derivó en problemas de autoestima y de salud mental, que arrastra aún de adulta y trabaja con ayuda psicológica. Comprometida con la filosofía 'body positive', reivindica ahora que «todo tipo de cuerpo es igual de válido» y que «es necesario darles representatividad para normalizarlos» y acabar con la gordofobia que aún persiste. Mary Cladera Losa durante el certamen. Mary Cladera Losa, de 45 años de edad, 1,68 de altura y una talla 46, es otra de las figuras mallorquinas que alzan la voz en esta lucha. Esta directora de una escoleta se hizo con el título de Miss Curvy International FZN Mallorca 2022 –FZN. Se presentó al concurso «por lo de la inclusión social, por luchar contra la gordofobia y por proclamar que cualquier mujer, con talla superior a la 40, puede ser tan bella como las que tienen tallas inferiores». Aunque asegura que nunca ha la gordofobia en sus propias carnes, esta «se nota cuando vas a buscar trabajo. Por tener algunos kilos de más creen que no eres apta para ciertos puestos. En cambio, si estás delgada tienes más posibilidades para acceder a ellos». Cladera reivindica que «ser gordo no es sinónimo de ser feo» y que romper con ese estigma del peso lo ha de hacer primero uno mismo: «Al principio era yo la que me decía: '¿Cómo te vas a poner eso, si marca barriga?' Hasta que me di cuenta de que ser gorda no es un insulto; es una cualidad física que no debe ser ningún obstáculo para nosotras». Y recuerda la recomendación que ya lanzó en su entrevista con Ultima Hora tras ganar el certamen: «Animo a todas las mujeres gordas a que se miren al espejo y a que se quieran».