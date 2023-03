Així estaven ahir els embassaments de la serra de Tramuntana.

No hi hem pogut accedir encara, però calculam que les reserves són al 81,7%: el Gorg Blau al 73% i Cúber al 95,6%. Encara poden pujar per la fusió de la neu.

Les darreres dades són del 21/02, quan estaven al 66,4%. pic.twitter.com/6AkT9TX5a4