Unidas Podemos quiere que los pasajeros del aeropuerto de Son Sant Joan no estén obligados a cruzar por las tiendas libres de impuestos, conocidas como Duty Free. «Es inadmisible que en una infraestructura pública se obligue a las familias a pasar por todo un entramado comercial que vende productos perjudiciales para la salud como tabaco y alcohol», según ha defendido este viernes el candidato del partido a la presidenta del Consell de Mallorca y actual conseller insular de Mobilitat, Iván Sevillano

«Hay que proteger a los colectivos vulnerables, especialmente a la infancia y a los menores de edad, que no tienen por qué verse expuestos a este tipo de productos de manera obligada, pero también al resto de la sociedad. Debemos fomentar la salud pública», ha insistido el candidato. En este sentido, considera «ridículo» que las instituciones públicas fomenten un consumo responsable, circular y sostenible cuando en el aeropuerto hay una zona comercial de paso obligado por el cual circulan millones de personas cada año. Por eso, ha defendido que no se obligue al paso y que el Duty Free sea una elección individual de cada persona, no el camino principal y único hacia las puertas de embarque.

El partido presentará en el pleno del Consell de la próxima semana una moción reclamando al Gobierno que inste a AENA (gestor del aeropuerto de Palma) para que cree una ruta alternativa para que los pasajeros no estén obligado a cruzar esta zona comercial. El texto también pide establecer mecanismos de control para que sectores vulnerables de la población no estén expuestos a estos productos o la publicidad de elementos «perjudiciales».

Unidas Podemos también aprovecha para reclamar la cogestión aeroportuaria, tal y como acordaron en los acuerdos de gobernabilidad de los partidos del Pacte que gobiernan tanto en el Consell como en el Govern. «Es inaceptable que en nuestra isla, donde sabemos que nos sobra algún que otro millón de pasajeros cada año, AENA esté realizando una ampliación del aeropuerto. Es el momento de poner límites o de regular, pero somos la gallina de los huevos de oro», ha afirmado Sevillano. «El 20% de los beneficios de AENA del 2022 se generaron en los 3 aeropuertos de Baleares. Nosotros queremos un modelo más sostenible que no asfixie ni a la ciudadanía de Mallorca ni al territorio», ha concluido.