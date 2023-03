Tontxu Rodríguez valora en Palma la «transformación de la justicia»

El secretario de Estado de Justicia, Tontxu Rodríguez, ha destacado este jueves, durante el taller 'Transformando el Servicio Público de Justicia', celebrado en Ca'n Oleo (Palma), el «proceso de transformación» de la justicia para que sea «más accesible, eficiente y sostenible». «La justicia no podía quedarse al margen de las transformaciones», ha valorado Rodríguez, quien ha subrayado que este es «un camino que ya no tiene vuelta atrás, porque son realidades que han venido para quedarse y para hacer a todos la vida más fácil dentro de un servicio público que permita avanzar en derechos y libertad». Así, ha afirmado que España tendrá «una justicia mejor y un país mejor», aunque ha reconocido que la implantación «es compleja, tiene muchos obstáculos y requiere muchos esfuerzos y diálogo».

En este punto, el secretario de Estado ha recordado que el proceso de transformación de la justicia empezó hace tres años a raíz de un debate «sobre si el problema era de organización o de recursos humanos, materiales o económicos». Bajo este contexto, se puso en marcha el proyecto Justicia 2030, «que impulsa el estado de derecho y el acceso a la justicia como palancas de transformación del país», ha continuado. Después llegó la pandemia y «había que aprovechar el potencial de la transformación digital, apostar por la igualdad de hombres y mujeres, contribuir a la emergencia climática y seguir avanzando en una España plural y bien posicionada», así como cumplir el objetivo de «una justicia centrada en la persona». «La transformación se hace proyecto a proyecto, comunidad a comunidad, pueblo a pueblo y juzgado a juzgado», ha añadido el secretario de Estado, quien para finalizar ha disculpado la ausencia de la ministra de Justicia, Pilar Llop, cuya participación estaba prevista este jueves. Posteriormente, los asistentes han ido presentando sus distintos proyectos autonómicos para mejorar el servicio público de justicia, entre ellos el 'Plan de Sedes Judiciales Sostenibles 2022-2030' vasco, el 'Expediente Judicial Electrónico' catalán o el de 'Medios para la digitalización de actos procesales' gallego. Protesta de los LAJ a la entrada del edificio Antes de iniciarse el acto, un grupo reducido de personas, alrededor de nueve o diez, se han concentrado frente al edificio palmesano con una pancarta que llevaba escrita la frase 'Los acuerdos se cumplen', en el marco de la huelga indefinida convocada por los letrados de la Administración de Justicia (LAJ), iniciada el pasado 24 de enero en busca de mejoras salariales para compensar la carga de trabajo que han asumido en los últimos años. Los LAJ llevaban también consigo un cartel impreso con el lema 'Por dignidad, por justicia, por igualdad'.