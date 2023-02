Los pilotos Air Nostrum vuelven a la huelga

El Sindicato Español de Pilotos de Líneas Aéreas (Sepla) inicia este lunes una huelga en Iberia Regional Air Nostrum en todas las bases y centros de trabajo ante «la negativa de la empresa a atender las reivindicaciones legítimas de los trabajadores» en las reuniones mantenidas entre el comité de huelga y la dirección empresarial durante el 22 y 23 de febrero. La huelga, de carácter indefinido en todas las bases y centros de trabajo, se desarrollará todos los lunes y viernes.

El sindicato de pilotos ha lamentado «el inmovilismo» mostrado por la aerolínea durante las reuniones y su «falta de búsqueda de una solución al conflicto laboral», como a su jucio demuestra el hecho de que la dirección haya programado «únicamente dos reuniones con el comité de huelga en febrero y en marzo respectivamente». Asimismo, en un comunicado, Sepla ha reclamado a la empresa que «cese el hostigamiento contra los trabajadores a raíz de la convocatoria de esta huelga indefinida», unas «represalias» que, según ha asegurado, «se suman a las ejercidas durante la convocatoria de huelga en diciembre».

En concreto, denuncia «la penalización de la empresa a los pilotos que ejercitaron su legítimo derecho a la huelga, aplazando los simuladores hasta provocar una perdida efectiva de licencia». La huelga indefinida fue respaldada con el voto del 92% de los pilotos en una asamblea celebrada el 30 y 31 de enero. El sindicato lamenta que Iberia Regional Air Nostrum le haya «forzado a adoptar esta medida tras siete meses en los que ha rechazado sistemáticamente las propuestas de los tripulantes técnicos en favor de unas condiciones laborales y una clasificación profesional justas, así como aquellas encaminadas a paliar la pérdida de poder adquisitivo».

Por su parte, desde la aerolínea han lamentado «profundamente» la convocatoria de huelga, que considera «injustificada» y que «viene a perjudicar gravemente los intereses de los pasajeros». La compañía apela a la responsabilidad del colectivo para desconvocar una huelga que «de nuevo lo que pretende es perjudicar a los pasajeros en días en los que se concentra una buena parte del tráfico aéreo coincidiendo con los fines de semana: los lunes y los viernes». Además, ha reiterado la oferta presentada en el SIMA ya en diciembre al colectivo de pilotos.

En concreto, ofrece un incremento salarial acumulado en los próximos tres años del 13 % consolidado y un 3 % más no consolidado en base a objetivos para los segundos pilotos (en total puede llegar a un 16 %) y un 10 % consolidado para los comandantes con un 3 % no consolidado (13 % en total). «Unas cifras que están en línea con lo que se está negociando en el sector y por encima de la media de la mayoría de los convenios colectivos del país», ha defendido Air Nostrum. La compañía ha asegurado que «se reunirá las veces que haga falta con los representantes del Sepla para intentar llegar a un acuerdo».

Además, ha afirmado que «que no son dos las reuniones que se han programado entre febrero y marzo como explica el sindicato en su último comunicado, sino cuatro: 22 y 23 de febrero y 1 y 2 de marzo». Respecto a la acusación del sindicato de penalizar a los pilotos, la compañía ha explicado que "los seis profesionales de un colectivo de 350 que no se presentaron a la formación de simulador que tenían programada desde hace meses al ejercer su derecho a la huelga están siendo todos