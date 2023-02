El Parlament ha validado este martes, por unanimidad, el decreto ley de medidas extraordinarias y urgentes para la protección de la sargantana pitiusa y balear, y para la prevención y lucha contra las especies de la familia Colubridae sensu lato, es decir, contra serpientes invasoras. El conseller de Medi Ambient i Territori, Miquel Mir, ha sido el encargado de justificar la validación del decreto ley, que «protege a dos de las especies más emblemáticas del archipiélago de una de las amenazas más importantes de los últimos años, los ofidios en las Islas».

«Las especies invasoras son uno de los principales motivos de la extinción, un hecho que se acentúa en el territorio insular», ha continuado el conseller, que ha repasado algunas actuaciones llevadas a cabo desde el Govern para luchar contra la «amenaza para la biodiversidad» que suponen los ofidios y la «labor incansable» para desarrollar medidas de control de serpientes invasoras.

Entre estas, ha resaltado el aumento de trampas para incrementar las capturas, dotar de más personal dedicado exclusivamente a esta finalidad o el planteamiento de una estrategia de gestión de control de ofidios invasores en las Islas, en colaboración con Canarias.

Además, ha explicado que, entre otras cuestiones, el decreto contempla la regulación de la entrada de árboles ornamentales a Baleares durante los meses en que se produce la puesta de huevos y los periodos de hibernación. En este sentido, para introducir árboles de estas características se necesitará una autorización de la Conselleria y se deberá presentar la documentación necesaria y demostrar que se han tomado medidas para evitar la entrada de ofidios.

Asimismo, la normativa ayuda a la catalogación y protección de las especies, y a que los titulares de viveros y otros establecimientos dedicados a esta cuestión mantengan procedimientos de captura de ofidios mediante trampas. Para finalizar, el conseller ha recalcado que «no se prohíbe» la entrada de estos árboles característicos, «sino que se regula» para asegurar la protección de las especies y luchar contra las serpientes invasoras.

«Son medidas de bioseguridad que se toman por primera vez en el Estado español», por lo que «hoy es un gran día para la biodiversidad de las Islas», ha concluido Mir.

Intervenciones de los grupos

El diputado del PP Miquel Vidal ha expresado en su turno de intervención su «preocupación» por la sargantana, ya que cada vez que el Govern «quiere defender algo con fuerza pasa todo lo contrario», poniendo de ejemplo el tema de la vivienda.

En este sentido, ha censurado que, «aunque no es un mal decreto», les hace «plantearse dudas», como por ejemplo la afectación que tendrá sobre los ganaderos el tiempo en que no pueden entrar algarrobos o oliveros en las Islas.

Desde Unidas Podemos, el diputado Pablo Jiménez ha señalado que la «vulnerabilidad de las especies de sargantana son un síntoma de lo que ocurre en el mundo de la biodiversidad». Por ello, ha alertado de las «peligrosas consecuencias de la pérdida de biodiversidad en el mundo», y ha recordado la «responsabilidad del ser humano de preservar la fauna y flora y su hábitat».

El siguiente en intervenir ha sido el diputado de CS Jesús Méndez, que ha cuestionado la «urgencia» del decreto y ha considerado que se podría haber planteado mediante una Proposición No de Ley, aunque ha celebrado igualmente su aprobación. El portavoz adjunto parlamentario de MÉS per Mallorca, Josep Ferrà, ha destacado que el decreto afecta a árboles ornamentales y no agrarios, en respuesta a las afirmaciones del PP, al tiempo que ha criticado la «inactuación» del Gobierno central, por lo que el Govern ha tenido que plantear esta cuestión vía decreto.

En su turno, la diputada de Vox Idoia Ribas ha celebrado «al fin» poder participar en un decreto que no presente «dudas sobre su inconstitucionalidad o que no supone la extralimitación del Govern en sus competencias».

«Tras dos legislaturas a base de rodillo, la señora Armengol y su conseller han entendido para que sirve la figura del decreto», ha insistido Ribas, aunque ha lamentado que esta «urgencia de ahora» se debe a la «inacción del Govern desde hace años», porque «el tema de las serpientes invasoras que se comen a las sargantanas lleva toda una década».

La diputada de El PI-Proposta per les Illes Balears Maria Antònia Sureda ha considerado, durante su intervención, que «es cierto que el decreto llega tarde, pero no solo es culpa del Govern, sino también y sobre todo del Gobierno central, que es quien habría tenido que actuar porque tiene las competencias para que no entren aquí estos árboles con posibles serpientes», ha manifestado.

Por su parte, la diputada de Gent per Formentera Vanessa Díaz ha destacado la «suma importancia» de la sargantana «por ser el único vertebrado terrestre realmente autóctono de Formentera e Ibiza» y ha asegurado que es «trabajo de todos velar pos su supervivencia». Así, ha valorado que el Parlament establezca medidas de protección «para paliar su riesgo de extinción». El último en intervenir ha sido el diputado socialista Jordi Marí, quien se ha detenido en la importancia de defender la biodiversidad, y ha señalado que el caso de la sargantana «va más allá», porque es también un símbolo de identidad".