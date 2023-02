Nueve entidades piden al Gobierno que reclame la oficialidad del catalán en la Unión Europea

Nueve entidades del mundo económico y social de los territorios de habla catalana, como la Cambra de Comerç de Barcelona y la Obra Cultural Balear (OCB), entre otras, han organizado este lunes en la Universitat de les Illes Balears (UIB) un acto para pedir al Gobierno central que reclame la oficialidad del catalán en la Unión Europea, con motivo de que el Estado asumirá la presidencia rotatoria del Consejo de la UE. «Que no sea oficial nos convierte en ciudadanos de segunda», ha lamentado Óscar Escuder, presidente de la Plataforma per la Llengua. El acto se ha hecho simbólicamente en Palma porque el Parlament balear fue la primera institución en pedir la oficialidad, en 1987.

«Somos la treceava lengua de Europa en número de parlantes, pero no está reconocida; por contra, lenguas con menos hablantes, como el finés, el danés, el maltés o el gaélico, que solo tiene 260.000 hablantes, sí que forman parte del club de las 24 lenguas oficiales en la UE», según ha explicado Escuder, que atribuye esta situación a una falta de voluntad política por parte de los sucesivos gobiernos de España.

La oficialidad del catalán en la UE implicaría mayor inversión económica para fomentar esta lengua a través de programas de estudios, como Erasmus, según el exeurodiputado y representante del Institut d'Estudis Eivissencs, Bernat Joan. No ha podido concretar datos porque no disponía de ellos en la presentación, pero ha asegurado que existen diferencias «astronómicas» entre que una lengua sea o no oficial en la UE. «Nos podría al nivel del resto de lenguas similares al catalán», ha añadido.

Sobre el proceso para hacer efectiva la oficialidad, Escuder ha asegurado que es «barato» porque no implicaría necesariamente incorporar nuevos traductores en las instituciones europeas, puesto que la mayoría ya conocen el catalán. Además, ya existe mucha documentación europea traducida en esta lengua.

Las entidades han impulsado esta petición y ahora buscarán adhesiones entre todas las instituciones y entidades posibles. En la página web que han puesto en marcha, se puede consultar el manifiesto y un apartado para adherirse.