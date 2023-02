El Consell de Mallorca, a través de la Dirección Insular de Política Lingüística, ha publicado una convocatoria de subvenciones por valor de 150.000 euros dirigidos a los ayuntamientos de la isla para la confección de rótulos, indicadores y señalizaciones en catalán. Según ha informado la institución insular este viernes en nota de prensa, la subvención vale para los rótulos de nueva creación y los que sustituyan a otros que, o bien no están en catalán o no están redactados en una ortografía correcta, o que ya no se encuentran en buen estado.

La vicepresidenta y consellera insular de Cultura, Patrimonio y Política Lingüística, Bel Busquets, ha destacado que estas ayudas «nacen de la vocación municipalista que forma parte de las políticas para contribuir a la normalización lingüística de la lengua catalana, en un tiempo en que es necesario recordar que el catalán es la lengua de las administraciones públicas de las Islas y que los topónimos de Baleares tienen como única forma oficial a la catalana». Los rótulos que son subvencionables van desde los que contienen topónimos, nombres de municipios, territorios y núcleos de población, hasta las placas exteriores de nombres de calles y edificios municipales. También se incluyen las señales que tienen información turística, tales como rutas, playas o equipamientos culturales, y las señales informativas de carácter móvil, como señalizaciones de obras. Todas deben tener el catalán como lengua única o como lengua preferente y más visible. Las actuaciones subvencionables deben llevarse a cabo entre el 1 de julio de 2022 y el 30 de junio de 2023. Este año, la partida destinada a estas ayudas ha aumentado 60.000 euros y ha pasado de los 90.000 a los 150.000 actuales. La convocatoria, que se publicará este sábado en el Boletín Oficial de Baleares (BOIB), podrá solicitarse a partir del lunes y consta de dos líneas de subvenciones, una para ayuntamientos de Mallorca con una población igual o inferior a 20.000 habitantes y otra para consistorios de más de 20.000 habitantes. El importe de la ayuda será de un máximo del 80 por ciento del presupuesto subvencionable, un 20 por ciento más que en las convocatorias anteriores. Asimismo, el sábado también se publicará en el BOIB la convocatoria de subvenciones para el mantenimiento de entidades de fomento de la lengua catalana, para la que la Dirección Insular de Política Lingüística ha destinado este año 60.000 euros, el doble que en el ejercicio anterior. Además, esa cuantía podría ampliarse hasta los 72.000 euros si fuera necesario. Se pueden acoger a esta ayuda las entidades sin ánimo de lucro que tengan como finalidad fomentar el conocimiento, el uso y la divulgación de la lengua catalana entre la población de Mallorca. Los gastos subvencionables van desde el alquiler de locales y oficinas de la entidad hasta el consumo de suministros, como agua, luz e Internet, o también el coste de tareas de gestión y administración, entre otros. Para ser objeto de las ayudas, estos gastos deben haberse realizado entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2022.