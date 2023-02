El coordinador de Més, Lluís Apesteguia, ha asegurado que el partido está muy satisfecho con la rectificación del Govern con el catalán en la sanidad pero ha advertido que una situación como esta no puede volver a pasar. «Espero no estar aquí de nuevo dentro de un mes», ha asegurado cuando se le ha preguntado si cree que el PSIB apuesta de forma clara por el cumplimiento de la normativa lingüística en la contratación de sanitarios. «No tendríamos que haber llegado nunca aquí. Es la constatación de un fracaso; esto no debe volver a pasar. No debemos seguir teniendo conflictos sobre la política lingüística», ha asegurado Apesteguia en una rueda de prensa convocada de urgencia.

Ha aprovechado para pedir que, en la próxima legislatura, se modifique la Ley de Función Pública para definir de forma más clara quién queda exonerado del requisito del catalán en la sanidad para que no haya exenciones generales. El líder de Més ha censurado que, en los últimos años, se haya sido muy flexible a la hora de exigir el conocimiento del catalán en la sanidad. «Ha quedado constatado cómo se ha venido aplicando, la ley, que es poco concreta», ha dicho. «Ha habido un cumplimiento no riguroso de la ley», ha insistido Apesteguia. Noticias relacionadas El Govern rectifica y exigirá finalmente el catalán en la sanidad El Govern rectificará las bases de la convocatoria de estabilización de plazas de forma que, de las 4.000 plazas que salen en el plan, apenas unas 200 quedarán exentas del catalán. El resto tendrá dos años de plazo para demostrar que tiene el nivel exigido para aquellos que se presenten sin tenerlo. Más de 5.000 personas se han presentado a la convocatoria lo que, en palabras de Apesteguia, invalida el argumento de que el catalán es un problema. «Es completamente falso que el catalán sea un problema para cubrir las plazas de sanitarios. Quienes lo han dicho mentían y lo sabían y ahora las cifras lo demuestran», ha afirmado Apesteguia. «El derecho lingüístico y de atención sanitaria son complementarios porque una buena atención sanitaria exige una buena atención lingüística», ha añadido. Apesteguia no ha querido hablar de vencedores ni vencidos en la resolución de la crisis. «El ganador es el conjunto del Govern porque hacer una convocatoria más sólida, y gana el país porque se ha demostrado que la lengua catalana no es un problema», ha asegurado. «Yo también suscribo que la salud es lo primero, pero lo que no toleramos que se diga que el catalán es un impedimento para tener un servicio de salud cubierto al máximo posible en un contexto de falta de profesionales, que no es exclusivo de Baleares», según ha dicho. Apesteguia no ha querido especular sobre las razones del cambio de opinión del PSIB. «Supongo que ha ayudado nuestra insistencia y nuestra contundencia. No podemos dejar de agradecer la contundencia de la sociedad civil, que ha sido importantísima, como la OCB, el STEI y el Colegio de Médicos», ha opinado. También ha criticado el papel de la presidenta del PP, Marga Prohens, en este asunto, a quien ha acusado de «jugar con demagogia» en un tema muy serio. «Se ha demostrado que sigue manteniendo las tesis del expresident Bauzá, que no le hacen ningún favor», ha dicho. «No sé qué problema tiene el PP para que los ciudadanos sean atendidos en catalán», ha añadido. Para Apesteguia, esta polémica ha servido para poner de manifiesto la «irrelevancia política» de Prohens.