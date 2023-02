La presidenta del Govern, Francina Armengol, ha emplazado al PI a que en las próximas elecciones «no sea equidistante» y le ha señalado que y debería saber «a quién debe dar su apoyo». La presidenta ha hecho estas declaraciones en el Parlament, en respuesta a una pregunta del diputado del PI Josep Melià, que ha criticado la política del catalán en sanidad de la presidenta. Melià ha dicho que el catalán debe ser siempre un requisito.

«Le recuerdo que quien quitó el catalán como requisito fue un Govern del PP y fue este Govern quien lo cambió. Me gustaría que el PI no sea equidistante. No sé qué haría el PP con Vox y, solo por eso el PI, ya debería saber a quién debe dar su apoyo», ha dicho Armengol, entre murmullos de la cámara procedentes de los bancos del PP, que han censurado esta clara demanda del voto de la presidenta.

«A quien voto el PI lo decidirá el PI; ya decidiremos en su momento a quién damos apoyo», ha contestado el portavoz del partido insularista. Melià ha lamentado que el Govern haya comprado «el relato» del PP y Vox y ha pedido que no se haga «demagogia» con este asunto y se evite decir que la lengua es un obstáculo. «En salud debe constatarse si los problemas vienen de los problemas del nivel de vida o si vienen de la demagogia y de decir que la lengua era un obstáculo», ha dicho.