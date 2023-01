Toni Nadal descarta entrar en política

Toni Nadal ha descartado entrar en política después de que en las últimas semanas su nombre apareciera como vinculado a la iniciativa regionalista surgida en movimientos sociales de la zona Norte de Mallorca. El entrenador ha recibido este martes el premio Rotary Club Palma Ramón Llull en el Hotel Saratoga de Palma por su defensa de los valores y cuestionado tras el acto sobre un posible desembarco en la política ha precisado que no tiene en mente dar el paso.

«No creo que sea una persona adecuada para entrar en política ni tengo un pensamiento de entrar», ha expresado Toni Nadal extrañado por el hecho de que se le vincule a este ámbito. Su presencia el pasado domingo en un acto junto a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, también había alimentado unas especulaciones que ha zanjado. «Me invitaron a un acto del mismo modo que me ha llamado alguna vez el Real Madrid para alguna charla sabiendo que soy del Barça. No soy contrario de nadie y me pidieron si podía hablar del esfuerzo como en otras conferencias o congresos», ha razonado.

Toni Nadal se ha mostrado agradecido por el reconocimiento recibido por parte del Rotary Club Palma, que le ha hecho entrega de una placa después de que la pandemia de coronavirus obligara a la suspensión del evento en el año 2020 cuando había sido elegido por los miembros por su trayectoria y el compromiso con unos valores importantes para la sociedad como la perseverancia, el respeto, el trabajo y la disciplina. El presidente Ramón García le entregó la distinción junto a Cati Aguiló, que ocupaba el puesto en el momento que se eligió otorgar el premio al que fuera entrenador de Rafael Nadal y actualmente ejerce como director deportivo de la Rafa Nadal Academy.