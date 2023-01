El sindicato ANPE ha tachado este lunes de «abuso recaudatorio» que se obligue a interinos docentes a inscribirse en el concurso-oposición de especialidades que no imparten para poder reclamar las indemnizaciones que les corresponden. Así se ha expresado la organización en un comunicado en el que explica que el pasado viernes la Administración comunicó que los docentes interinos que quieran reclamar la indemnización según el artículo 2.6 de la Ley 20/2021 tendrán que presentarse al concurso-oposición no eliminatorio.

Tras este anuncio, más de medio millar de docentes se han puesto en contacto con el sindicato para expresar el rechazo a esta medida «por la urgencia con la cual finaliza el plazo de inscripción, así como el hecho que no se convoquen sus especialidades por el proceso de concurso-oposición no eliminatorio». Los afiliados han trasladado que «no tiene sentido tener que decidir si uno se tiene que inscribir o no a unas oposiciones no eliminatorias deprisa y corriendo, cuando todavía no se sabe si las fechas de los dos procesos selectivos coincidirán».

Además, «muchas de las especialidades que el profesorado imparte de manera habitual no han sido convocadas», por lo que no entienden que se condicione la posibilidad de reclamar la compensación por la temporalidad a la exigencia de apuntarse a unas oposiciones. Por ello, desde el sindicato sospechan «que el objetivo impuesto por la redacción del articulado es conseguir ahorrarse estas compensaciones en un futuro».

ANPE ha pedido que este asunto se trate en la Mesa Sectorial del miércoles día 1 de febrero, y que, de manera preventiva, se prorrogue el plazo para apuntarse a las oposiciones no eliminatorias. Además, ANPE también pide considerar para la Mesa del miércoles que los procesos de estabilización y de oposiciones sean por islas, con el fin de facilitar la conciliación laboral y familiar del profesorado, además de una reducción de las tasas de los procesos selectivos.