La carta del Vaticano que era una multa

Conducir un coche de alquiler con exceso de velocidad durante unas vacaciones en Mallorca, aparcar mal o entrar en una zona ACIRE... y la multa llega a casa, incluso en Alemania. Pero, ¿quién iba a sospechar que una multa de Mallorca vendría con remitente de Ciudad del Vaticano? Esta curiosa historia le ocurrió a Wolfgang Müller de Gunzenhausen (Baviera). Müller pasó su 70 cumpleaños en la Isla en marzo de 2022 y la exploró en coche de alquiler. Meses después, recibe una carta del Vaticano enviada a su casa, que él, como católico devoto, aceptó lleno de esperanza y expectación.

Sin embargo, la notificación resultó ser una multa del Ajuntament de Palma. Wolfgang Müller recibió dos de esas multas de aparcamiento por circular por dos zonas de ACIRE de Ciutat, incluido el giro del Passeig Marítim en dirección al Passeig des Born, prohibido desde el año 2016. Debía pagar 90 euros por cada una, pero el precio de las multas de aparcamiento se reduce a la mitad si se abona la sanción rápidamente. «Pagué, por supuesto, porque eso sólo me supuso un total de 90 euros en lugar de 180», declaró Müller al semanario alemán Mallorca Magazin. «Ni siquiera dudo de la justificación de las multas en sí, pero me siento engañado por el hecho de que fueran cartas del Vaticano», añadió. Ahora quiere una disculpa y, en el mejor de los casos, incluso una indemnización por parte del Ajuntament. Fuentes del Ajuntament de Palma, declararon al respecto que no sabían nada de los hechos, aunque el diario Bild, que también se hizo eco de la noticia, arroja algo de luz sobre el asunto.

Fuentes municipales explicaron a Bild que «el servicio de multas del Consistorio palmesano confirma que las notificaciones a personas residentes en el extranjero son enviadas por la empresa NIVI SPA».

Entre otras cosas, esta empresa trabaja con varios servicios postales internacionales, incluido el del Vaticano, llamado Poste Vaticane», publica el diario germano. Para Wolfgang Müller, ésta no es una justificación válida: «No puede ser que Palma haga las cosas así. En el exterior de la carta debe quedar claro de dónde procede. Se trataba de cartas certificadas con acuse de recibo. Si no hubiera firmado, la ciudad no habría podido conseguir mi dinero». Y Wolfgang Müller no es la única persona a la que le ha ocurrido esto. De hecho, otro lector del Mallorca Magazin, que prefiere no revelar su identidad, informa de que también ha recibido ‘Correo del Vaticano’.