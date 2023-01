La economía se ha convertido en uno de las principales dolores de cabeza de los ciudadanos, puesto que cada vez es más difícil llegar a fin de mes, especialmente en las Islas. Esto se debe a que el nivel de vida es de los más elevados de España y, por el contrario, los sueldos son de los más bajos. Ante esta tesitura, Ultima Hora le ha solicitado a Luis García Langa, director de Corredordefondos.com, cinco consejos al alcance de cualquier persona de clase trabajadora que le permita mejorar sus finanzas en 2023.

1. No pecar de consumistas. Langa aconseja evitar el consumo excesivo, debido a que se prevé «un entorno económicamente duro, debido a la consolidación de una inflación alta y a las subida de tipos de interés». A su modo de ver, «controlar los gastos es básico para tener una situación financiera saludable. Para ello es bueno contar con un presupuesto familiar que incluya ingresos, gastos necesarios y gastos de ocio».

2. Ahorrar de forma periódica. En este punto, sugiere que «este ahorro sea anterior al gasto, es decir, no esperar a final de mes a ver cuánto ha sobrado. En el presupuesto familiar comentado tiene que haber una parte de ahorro, por poco que sea es muy importante. Por una parte, porque va haciendo colchón y, por otra, porque crea cultura del ahorro. Si cuando acaba el mes sobra algo, se puede incrementar el ahorro inicial.

3. No endeudarse con tarjetas de crédito ni revolving. El director de Corredordefondos.com precisa que «solo habría una excepción: para gastos de vida o muerte (comida, electrodomésticos básicos, etc), pero nunca para caprichos. Hay que pensar que las ofertas son a priori atractivas. Por ejemplo, 30 euros al mes o cantidades que parecen fáciles de pagar, pero si es fácil abonarlos también lo debería ser ahorrarlos previamente. De esta forma no se abonan intereses, sino que se cobran, y no se crea una mochila económica y emocional».

4. Invertir los ahorros de forma bien diversificada. Langa propone invertir en «activos de calidad y con visión a largo plazo, sin dejarse llevar por comerciales de banca, gurús de twitter ni amigos/cuñados que han ganado mucho con X inversiones. Las carteras de inversión deben ser en función del riesgo que una persona puede adquirir. De este modo, combinar renta fija conservadora, otra más arriesgada con renta variable, con divisas o con materias primas es, hoy en día, más fácil de lo que parece y los resultados -insistiendo si se está bien diversificado en activos de calidad- son muy buenos. Combinando un ahorro periódico con una inversión periódica se consigue incrementar mucho los ahorros, reduciendo los riesgos».

5. Adquirir cultura financiera. El citado analista aclara que no por ser el último es el menos importante; al contrario, «debería ser el primero». No obstante, reconoce que «afortunadamente, cada vez hay más gente que cuenta con cierta cultura financiera. Esto permite hacer un presupuesto, invertir bien los ahorros, así como buscar formas y momentos de financiación óptimas».