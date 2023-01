«La Conquesta es una colonización más en la expansión feudal en Europa»

El historiador Plàcid Pérez acaba de publicar Conquesta i Repartiment de Mallorca. Els inicis de la colonització (1230-1256), editada por El Gall.

Podría parecer que de la Conquesta ya está todo estudiado y dicho...

—Desde la Historia de la conquista de Mallorca, de Josep Maria Quadrado, a mediados del siglo XIX, ha aparecido mucha documentación tanto del Arxiu del Regne como de otros archivos y hace diez años fue muy importante la aparición de la crónica árabe, la Kitab Tarih Mayurqa. He intentado una nueva versión y una necesaria reinterpretación, alejándome de los hechos militares ya conocidos.

¿Por qué se decide y produce la Conquesta’?

—La Conquesta se enmarca en la expansión feudalista en toda Europa. No hay un factor único que la pone en marcha. Es una colonización en toda regla con todos sus procesos: conquista militar, expolio para hacerse con los bienes, esclavización de la población y explotación de las tierras. Había un botín a ganar y repartir, y se repartió todo, hasta los enseres. Había unos nobles que querían incrementar su patrimonio y obtener más rentas. Era el sistema feudal, pero eso también ocurrió en Castilla y el mismo modelo se aplicó siglos después en la conquista de América. La Conquesta tenía también la condición de cruzada, concedida por el papa, pero bueno, es una justificación más para la expedición. Existía en la Edad Media la idea de la cristiandad global y sólo podía conseguirse a través de cruzadas contra los musulmanes.

También se dice que desde Mallorca se practicaba la piratería.

—Sí. Hubo incursiones y capturas de barcos en las costas catalanas por parte de los andalusíes mallorquines, pero realmente no tenían una armada. De hecho, en la Conquesta de Mallorca no se produce ninguna batalla naval. Hay que decir que no existían flotas de guerra como tales. Si era necesario, lo que se hacía era armar los barcos comerciales

¿Ejerció Jaume I como Rei de Mallorca tras la Conquesta o se desentendió un poco?

—Jaume I era un rey endeudado que salía de la minoría de edad. Había recibido una educación militar y recibía presiones de los nobles. Tras la Conquesta, dejó al infante Pere de Portugal como señor de Mallorca, pero en 1232, ante las noticias, que resultaron ser falsas, de que se preparaba en el norte de África una flota almohade para recuperar Mallorca, convocó de nuevo a los caballeros para defenderla. Sin embargo, Jaume I tardó unos 40 años en regresar a Mallorca y lo hizo para el reconocimiento de su hijo Jaume, el futuro Jaume II, como heredero.

¿Cuánto duró la colonización de Mallorca?

—El proceso de colonización duró hasta la peste negra, en 1350, es decir, unos 120 años, pero la población andalusí de Mallorca desapareció en unos 50-70 años. Se sustituyó una organización económica y social más comunal de clanes y tribus, propia de los bereberes, por la feudal, con un sentido más acentuado de la propiedad familiar.

¿De qué población estaríamos hablando?

—En la Edad Media no hay datos fiables, para desgracia de los medievalistas. No sabemos cuánta gente participó en la Conquesta ni qué población tenía Mallorca. Podemos especular con unas 40.000 personas en toda la Isla, pero es eso, una especulación. Tampoco hay datos iniciales de medidas en las fincas y alquerías hasta que posteriormente se impuso la quarterada.