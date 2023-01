PP reprocha al Pacte su «cortina de humo» en política de vivienda «con medidas inviables»

Los portavoces de los Grupos Parlamentarios Popular y Ciudadanos en el Parlament, Antoni Costa y Patricia Guasp, respectivamente, han reprochado a los grupos del Pacte que «cada cierto tiempo vuelvan a sacar su cortina de humo» en el tema de la vivienda «con medidas inviables».

En rueda de prensa este miércoles tras la Junta de Portavoces, la coordinadora autonómica de Ciudadanos ha lamentado que el Govern vuelva a abrir «el melón de mano de los populistas» de limitaciones de compras a la vivienda y ajustes a los precios del alquiler. «Después de siete años de políticas fracasadas, que ahora intenten poner en marcha medidas intervencionistas que no funcionan en ningún país del mundo, me parece muy poco respetuoso con los ciudadanos porque crean expectativas falsas», ha dicho Guasp. Sobre la limitación de compras de viviendas por parte de extranjeros, la portavoz parlamentaria de Ciudadanos ha señalado que la Unión Europea es «muy clara» con esto porque «no se pueden poner limitaciones a la libertad de compras».

Por tanto, ha mostrado el rechazo de Ciudadanos a esta solicitud. En contraposición, ha recordado las iniciativas parlamentarias del Grupo Parlamentario como la concesión de préstamos a jóvenes menores de 35 años para vivienda, la reserva de un 60% para jóvenes de VPO y revisar las densidades de construcción de viviendas. «Las cosas no hacen prohibiendo, sino dando facilidades. Tienen el 'no' rotundo de Ciudadanos y seguro tendrá el del Gobierno de Pedro Sánchez». Por su parte, el portavoz 'popular' ha subrayado que estas propuestas son «una evidente cortina de humo para no dejar ver el fracaso de las políticas de viviendas del Govern» porque tanto la normativa europea como la propia Constitución «impedirán» que el Pacte prohíba la compraventa de viviendas a extranjeros. Costa ha destacado la «peligrosa deriva» del Govern contra la propiedad privada, «incluso deriva inquietante».

En este sentido, se ha referido al apoyo del Govern a la propuesta del Estado para que considerar gran tenedor a aquellos que tengan cinco o más viviendas. «Cada vez más se va constatando el fracaso en políticas de vivienda», ha afirmado Costa, quien ha critica la propuesta para prohibir la compra de viviendas por extranjeros: «Sólo faltaría que no puedas vender tu propiedad privada a quién quieras». Con todo, el diputado del PP ha recordado que queda «poco más de 100 días» para las próximas elecciones, en las que se hará «el cambio» en Baleares con «políticas de incentivos y no con prohibicionismo».

El portavoz parlamentario de Més per Menorca, Josep Castells, ha indicado que a través de los diputados del Congreso de Esquerra Republicana han hecho una pregunta al Gobierno para saber cuántos extranjeros se han beneficiado en Baleares de la obtención de permisos de residencia por compras de viviendas de más de 500.000 euros. Sobre la limitación de adquisición de inmuebles por extranjeros, Castells ha explicado que la medida «no es inmediata» por la normativa europea, «pero se debe empezar a plantear».

En la misma línea, el portavoz de Unidas Podemos en la Cámara balear, Alejandro López, ha recalcado que para la formación la vivienda es un «bien de primer orden», mientras que «para otros es un bien especulativo». «Debe dejar de ser así». Por ello, ha apoyado la propuesta para que los no residentes no puedan comprar viviendas en las Islas, «sólo los que lleven dos años viviendo para intentar frenar la compra masiva de inmuebles por parte de fondos buitres o bancos». «Es una medida más que sirve para proteger a la ciudadanía de Baleares, sobre todo a jóvenes. Debemos ser más valientes», ha apostado.

Para acabar, la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Pilar Costa, ha reivindicado la «necesidad» de centrarse «en lo que importa a la ciudadanía» ya que la oposición «siempre lo muestra muy catastrofista». «Somos conscientes de las dificultades que supone para mucha gente la compra y el alquiler, y por eso hacemos medidas valientes. Los socialistas seguiremos trabajando para dar respuesta a las necesidades de esta comunidad», ha finalizado.