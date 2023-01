La compraventa de vivienda por parte de extranjeros, tanto residentes como no residentes, cayó en Baleares un 13,9% en el tercer trimestre de 2022, hasta las 1.731 operaciones de las que 566 fueron de extranjeros residentes y el resto, 1.165, no residentes, según los datos de transacciones inmobiliarias del Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana.

En términos generales, la compraventa de vivienda por parte de extranjeros en España, tanto residentes como no residentes, creció un 22,85% en el tercer trimestre de 2022, hasta las 32.701 operaciones, frente a las 26.617 registradas en el mismo periodo de 2021 El acumulado de enero a septiembre de 2022 ascendió a 101.460 compraventas de vivienda entre extranjeros, un 44,31% más que en los nueve primeros meses de 2021.

Las operaciones realizadas por extranjeros residentes en España se situaron en 16.880, solo entre julio y septiembre, un 16,35% más que las 14.508 contabilizadas por el ministerio en el tercer trimestre de 2021. Por su parte, los extranjeros no residentes en el país realizaron 15.821 compraventas, frente a las 12.109 del tercer trimestre de 2021, lo que supone un incremento del 30,65%. Asturias encabezó el aumento de las compraventas entre extranjeros, con una subida del 51,1% en el tercer trimestre de 2022. En total, se registraron 266 transacciones, de las que 214 fueron de extranjeros residentes y 52 las realizaron extranjeros no residentes. Canarias también atrajo el interés inmobiliario de los compradores extranjeros. Las transacciones crecieron un 48,72% respecto al tercer trimestre de 2021, hasta las 2.808 operaciones. De esas, 1.132 fueron de extranjeros residentes y el resto de extranjeros no residentes. En la tercera posición se situó la Comunidad Valenciana, con un alza de 36,1% en las compraventas de vivienda por parte de extranjeros. Además, en términos absolutos, fue la comunidad que más operaciones registró, con un 10.401 transacciones de ciudadanos extranjeros.

Los extranjeros residentes en España protagonizaron 4.264 operaciones, mientras que los extranjeros no residentes firmaron 6.137 transacciones. Pese a la tendencia de crecimiento en todo el país, cuatro comunidades autónomas mostraron descensos en las cifras de compraventa de vivienda por parte de extranjeros. Cantabria tuvo un retroceso del 20,8%, con solo 99 operaciones, divididas en 83 compraventas por parte de extranjeros residentes y 16 entre extranjeros no residentes. En Baleares, la caída fue del 13,9%, con un total de 1.731 operaciones en el tercer trimestre. De esas, solo 566 fueron de extranjeros residentes en España, mientras que 1.165 fueron de no residentes en el país. Las compraventas de vivienda en Navarra se situaron en 149 operaciones en el tercer trimestre del año, un 12,8% menos. En este caso, 144 transacciones eran de ciudadanos extranjeros con residencia en España y solo 5 fueron de extranjeros no residentes. En el caso de Castilla-La Mancha, las compraventas entre extranjeros mermaron un 11,12%, hasta 583 operaciones, de las que 567 fueron de extranjeros residentes y las 16 restantes de los no residentes. Además de estas cuatro comunidades, la ciudad autónoma de Melilla registró también una contracción del 16,6% en las compraventas por parte de extranjeros.