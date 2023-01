Més per Mallorca considera que el Estatut d’Autonomía «ha terminado su ciclo», que la última gran reforma aprobada –la de 2007– ya está «agotada» y que es preciso abrir una nueva negociación con el Estado. Así lo recoge en una iniciativa que espera ser debatida en el Parlament, que presentó en diciembre, y que también considera que la Constitución de 1978 no anuló, en su totalidad, los «efectos del Decreto de Nueva Planta» del rey Felipe V (1683-1746), el primero de los Borbones. La propuesta llega coincidiendo con el 40 aniversario de la aprobación del Estatut de 1983.

Més per Mallorca, se apruebe o no la propuesta, convertirá este asunto, la nueva relación del el Estado, en el eje de su estrategia electoral, tanto para las autonómicas de mayo como para las generales de diciembre. Més se presentará a los comicios estatales con la marca Ara Més, que incluye a sus partidos aliados de Eivissa y Menorca y con la que aspira a conseguir representación en el Congreso por primera vez en la historia para un partido no estatal.

Lluís Apesteguia, coordinador de Més per Mallorca y candidato al Govern en mayo, explica que en su programa electoral «proponemos un nuevo marco de relaciones con el Estado basado en la bilateralidad y la soberanía fiscal y que «iniciaremos un proceso de debate ciudadano sobre la relación con el Estado».

‘Agenda balear’ y república

Més ya tiene elaborado cuál debe ser el nuevo marco de relación con el Estado y en sus programa electoral detalla los pasos que dará, incluyendo «llevar a los tribunales todas las leyes e iniciativas estatales que sean lesivas para nuestro autogobierno». Además, negociará con el Gobierno un IVA propio reducido, la cogestión del aeropuerto y, de cara a futuros pactos autonómicos, se redactará una «agenda balear» con el compromiso de que el Govern de las Islas la presente al Ejecutivo estatal.

De cara a las próximas elecciones, y para hacer valer su peso (algo que no se logró demasiado en 2019, según dijo Apesteguia en una entrevista reciente con este diario) incidirán en estas cuestiones y «tejeremos relaciones y alianzas de forma prioritaria con los gobiernos de Catalunya y Valencia para que se reconozca la «pluralidad confederal». El objetivo, a más largo plazo, será la república.