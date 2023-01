El pequeño comercio ha adelantado las rebajas en Mallorca y el 50 % de los dedicados al textil y calzado ya las aplican este lunes, día 2 de enero. Así, lo han puesto de manifiesto desde las dos principales patronales, Pimeco y Afedeco. El objetivo que tienen es poder dar salida a las prendas que no se han vendido durante el mes de diciembre, debido a las altas temperaturas y a que los precios de la alimentación se encuentran disparados.

El presidente de Pimeco, Toni Fuster, ha señalado que los descuentos oscilan entre el 15 % y el 50 %. Por su parte, el presidente de Afedeco, Toni Gayá, ha señalado que rondan entre el 20 % y el 40 %. No obstante, ambos han coincidido en que el objetivo es poder salvar la temporada de invierno, ya que si no dan salida al stock acumulado algunos comercios incluso tendrán que cerrar, según ha advertido el dirigente de Afedeco.

Hasta hace unos años, las rebajas comenzaban el día 7 de enero, justo después de los Reyes Magos. Sin embargo, cada vez es más habitual que se adelanten a la primera semana del año. «Adelantar las rebajas es un intento de salvar los muebles», ha argumentado Gayá. En este sentido, ha añadido que «comprar los regalos de Reyes con descuento es muy positivo para los consumidores».

En términos similares se ha expresado el presidente de Pimeco, que ha puesto de manifiesto que aún no se han recuperado las ventas previas a la pandemia de la COVID-19. No obstante, ha reconocido que son entre un 15 % y un 18 % superiores a las registradas el año pasado. Además, de la bonanza meteorológica, ha hecho especial hincapié en que las ventas no han sido las esperadas porque los precios de la alimentación se encuentran disparados y los consumidores priorizan la comida por encima del textil y el calzado.

Las grandes superficies esperan al día 7, aunque ya aplican algunos descuentos

Por su parte, las grandes superficies han optado por esperar al próximo sábado, día 7 de enero, para poner en marcha las rebajas. Sin embargo, algunos ya aplican algunos descuentos. Este es el caso de El Corte Inglés, que tiene en vigor la campaña 'Feliz 2023' con descuentos de hasta el 40 % en algunos artículos seleccionados. Sin embargo, fuentes de esta empresa han precisado que las rebajas no comenzarán hasta el 7 de enero. Se desconoce los descuentos que aplicará, ya que dependerá de la evolución de las ventas de esta semana.