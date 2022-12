La coordinadora balear de Ciudadanos (Cs), Patricia Guasp, (Palma, 1977) tiene muchos números para ser la portavoz estatal del partido si la candidatura de la que forma parte –que encabeza Adrián Vázquez y cierra Inés Arrimadas– se impone en las primarias del 9 y 10 de enero.

¿Cómo va de apoyos después de anunciar su candidatura?

—Vamos muy bien con la recogida de avales para la candidatura ‘Renace tu partido’, un nombre muy simbólico que hemos puesto a este equipo. Estamos desbordados de apoyos de afilados entusiastas que quieren cambiar el partido de abajo a arriba y que no quieren cesarismos sino un partido más transversal.

¿Los tiene garantizados?

—Sí, tanto de Balears como de otras comunidades autónomas. Y es lo que más me reconforta, porque es una candidatura de todos, una candidatura que suma y no resta como otras. Tenemos muchísimos apoyos y estamos convencidos de lo que hacemos.

¿Por qué dio el paso?

—Porque estamos en un momento clave, con unas elecciones municipales y autonómicas en mayo que serán muy importantes para nuestro país y para nuestro partido. Otros candidatos ponen más el foco en política nacional, en el Congreso y en las generales. Pero en el proceso de refundación, de cuyo equipo he sido parte, las conclusiones a las que se llegaron fue que debíamos construir un partido más transversal y menos presidencialista que pusiera el foco en los municipios. Mucha gente confió en ese equipo de refundación que, prácticamente en su totalidad, está en esta candidatura o la apoya. Nos pidieron consenso para hacer un partido más abierto y en esos estamos.

¿Y esa identificación con Arrimadas no perjudica más que beneficia a la renovación?

—Bueno, es cierto que en las primarias algunos votarán a la contra, pero esta candidatura no es ni de Adrián, ni de Inés ni de Patricia. No es de nadie pero es de todos. No me gustan los bandos. Inés es un referente de nuestro partido y debe seguir siendo nuestra portavoz en el Congreso.

¿Seguirá siendo coordinadora de Cs en Balears si es elegida?

—Sí, no veo ninguna incompatibilidad y me parece muy positivo para las Islas tener un portavoz en un partido estatal. Pero claro que mi compromiso sigue con Balears, me presentaré para ser su candidata en las elecciones de mayo y seguiré como coordinadora del partido.

¿Y al revés? ¿Renunciará si se rechaza su candidatura?

—No creo que eso ocurra: vamos a ganar, el partido se merece una dirección renovada que ponga el foco en las comunidades autónomas. Y me debo a la mía.

¿Habrá primarias para ser la candidata en Balears? ¿No se extenderá a las Islas la bicefalia?

—No, la bicefalia no está pensada para las comunidades autónomas. Pero sí hay una novedad si la asamblea del día 14 de enero no enmienda la propuesta: quien gane las primarias autonómicas para encabezar la candidatura electoral presidirá, también, el comité autonómico.

Sé lo que piensa Patricia Guasp de Vox pero no la dirección estatal de Ciudadanos.

—La dirección estatal se va a renovar. Pero todo el mundo sabe lo que pensamos Adrián Vázquez y yo de la extrema derecha porque hemos vividos mucho tiempo en Bruselas y conocemos lo que significa. Mi opinión sobre Vox es clara y la he expresado muchas veces en el Parlament balear. Y, otra novedad, los pactos electorales los decidirá cada comunidad autónoma y no la dirección nacional.

Su dirección decidirá si apoya la moción de censura de Vox.

—Pero es que quien primero habló de moción de censura fue Inés Arrimadas. Fue idea suya. Ya veremos qué ocurre.

Igual fue idea de Cs pero quien la mueve y presenta es Vox.

—Porque Ciudadanos no tiene suficientes diputados para hacerlo, si no la hubiera presentado. La idea fue de Inés Arrimadas. No por votar con otro partido estás siempre de acuerdo con él. El momento por el que está pasando España es muy delicado y no se puede permitir que Pedro Sánchez siga torpedeando el estado de derecho y ponga en riesgo las instituciones.

¿Y si el candidato fuera de Vox también la apoyarían?

—Hay que verlo, no lo hemos analizado aún. Yo tengo muy claro lo que decidiría, pero la decisión será de grupo.

¿Por qué hay tanto anticatalanismo en la España interior?

—¿En la España interior? Bueno, para empezar quiero decirle que para nada somos anticatalanistas. Tampoco yo. Lo que soy es antinacionalista porque lo que de verdad quieren los nacionalistas es romper el país.

¿Cuándo empezó a ir todo mal en Ciudadanos, cuando no se cerró el pacto Sánchez-Rivera?

—Pues eso es lo que me dice mucha gente, tanto en la calle como en las carpas del partido como a nivel empresarial. La mayoría apunta a ese momento. Hemos hecho autocrítica y una de las grandes conclusiones es que fue un error haber tenido socios preferentes. No tendremos socios preferentes y defenderemos siempre nuestro espacio propio: de centro y liberal.

¿Oculta el lema de su asamblea, ‘Radicalmente libres’, el nuevo nombre de Ciudadanos?

—No, no. Puedo avanzar que habrá pocos cambios. Personalmente, Ciudadanos me gusta mucho. Nos conecta a la ciudadanía y la sociedad civil. Nunca he sido muy partidaria de cambiarle de nombre.

¿No se refundará como Partido Radical o Partido Liberal?

—No, no.

¿La marca electoral será Ciudadanos?

—Con mucha probabilidad.