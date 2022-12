La bonificación de 0,20 céntimos en el litro de carburante tiene las horas contadas, ya que el Gobierno ha decidido no prorrogarla y espira el próximo sábado, 31 de diciembre; los descuentos sólo se mantendrán para los profesionales. Ante esta situación, las estaciones de servicio esperan que en los próximos días se formen colas para repostar los vehículos. El presidente de la Asociación de Estaciones de Servicio de Baleares, Joan Mayans, ha informado que esta jornada ha sido muy tranquila y ha pedido a los consumidores que no esperen todos al último día para repostar.

Mayans ya advirtió la semana pasada de que se podrían formar colas puesto que los clientes aprovecharían para llenar todos sus vehículos. En la Península se prevé que pueda haber problemas de suministro, e incluso, desabastecimientos. Sin embargo, el presidente de la Asociación de Estaciones de Servicio de Baleares no cree que esto pueda suceder en las Islas puesto que no hay tanta demanda en esta época del año y los desplazamientos son más cortos. No obstante, ha precisado que no depende de ellos, sino de que las empresas distribuidoras les suministren todo el combustible que reclamen durante estos días. Por todo ello, ha pedido responsabilidad a los ciudadanos para que vayan repostando poco a poco.

El Mayans lamentó que el Ejecutivo central haya esperado hasta los últimos días para anunciar qué pasaría con la citada bonificación. En este punto, añadió que para los empresarios que gestionan estaciones de servicio ocurre en el peor momento posible, ya que se produce el cierre del año y algunos aprovechan para cogerse unos días libres para disfrutar de la familia o descansar. También recordó que cuando la bonificación entró en vigor, el pasado mes de abril, sólo tuvieron 36 horas para aplicarla; con todos los problemas que esto ocasionó para este sector.

¿Qué pasará con el descuento de las petroleras?

En relación a los descuentos adicionales que actualmente aplican algunas petroleras, Repsol ya ha informado que mantendrá los 10 céntimos de rebaja por litro para los que paguen con la aplicación Waylet. El resto, aún no se han pronunciado al respecto.

¿Subirá el precio del petróleo en 2023?

Los ciudadanos están muy preocupados por si vuelve a producirse un encarecimiento del precio de los combustibles en 2023. Lo cierto es que no hay respuesta para esta pregunta, pero en un escenario en el que se baraja una recesión económica para muchos países no parece que se vaya a disparar el precio del diésel y la gasolina. Los países productores ya han ajustado la producción y tampoco les interesa que haya una crisis económica mundial porque necesitan poder vender el combustible. También hay que tener en cuenta que la economía china podría recuperarse tras el fin de las restricciones.