El uso de anticonceptivos se ha disparado en Mallorca, según ponen de manifiesto los datos que han sido facilitados por la Cooperativa d’Apotecaris de Baleares. En los 11 primeros meses de 2022 ha crecido el suministro en las farmacias de preservativos, pastillas anticonceptivas y píldoras del día después. Concretamente, en el caso de la píldora de emergencia, han llegado a las farmacias de la Isla 14.080 unidades, frente a las 9.809 de todo 2021; se trata de un 43,54 % más. Es importante tener en cuenta que no todas estas pastillas tienen que haberse vendido, sino que son las que han demandado las boticas.

Aún mayor ha sido el aumento del suministro de preservativos, aproximadamente de un 60 % más entre el 1 de enero y el 30 de noviembre del presente ejercicio, frente a los 12 meses de 2021. En este punto cabe precisar que este método anticonceptivo se adquiere también en otros establecimientos comerciales, de los que no se disponen datos. Por su parte, también ha crecido el abastecimiento de píldoras anticonceptivas: en el caso de las cinco referencias más importantes, se ha pasado de 57.003 en 2021 a 64.864 en 2022, a falta de un mes para terminar el año; el alza ha sido del 13,79 %. Tanto las píldoras del día después como las anticonceptivas se pueden adquirir con o sin receta médica. Desde la Conselleria de Salut no han facilitado las prescritas por facultativos.

Aumentan las infecciones de transmisión sexual

Con los datos anteriores se puede concluir que se han incrementado las relaciones sexuales en la Isla y esto podría estar motivado por el fin de las restricciones derivadas de la pandemia de la COVID-19. La vertiente negativa de este asunto es que también han aumentado las infecciones de transmisión sexual, según ha informado el jefe de ginecología del hospital de Inca, Agustín Hernández. Aunque no hay datos actualizados (los últimos corresponden a 2019), así lo ponen de manifiesto este y otros expertos consultados con anterioridad.

Hernández ha lamentado que los ciudadanos se centran en evitar embarazos, sin tener en cuenta las infecciones de transmisión sexual. A su modo de ver, no es por falta de información, ya que «los jóvenes están más formados de lo que nos creemos, sino porque les gusta el riesgo». En el caso concreto de la píldora del día después, ha recalcado que no se trata de un anticonceptivo como tal (es uno de urgencia), ya que «tiene que ser un plan B si ha fallado el A; tiene que ser el último recurso porque su eficacia no es del 100 % y está ligada a las horas que han pasado tras la relación sexual (algunas llegan hasta cinco días)». En este punto, ha precisado que «disminuye la posibilidad de embarazo, pero no lo evita y no previene las infecciones de transmisión sexual».

El jefe de ginecología del hospital de Inca ha subrayado que se ha detectado un incremento de las infecciones pélvicas inflamatorias debido a la gonorrea y a la clamidia, así como de otras infecciones como los herpes simples y el virus del papiloma humano (HPV). En relación a esto último, ha hecho especial hincapié en la importancia de vacunarse contra el HPV; ya está incluido en el calendario de vacunación femenino a partir de los 12 años y recientemente se ha aprobado para los varones de la misma edad. Preguntado por el perfil de las personas en las que se ha detectado un alza de las infecciones de transmisión sexual, ha señalado que principalmente se trata de mujeres con edades comprendidas entre lo 16 y los 25 años. Sin embargo, también ha apuntado que a partir de los 40 años vuelven a crecer, ya que a esa edad son más frecuentes los divorcios y es mayor la creencia de que no hay tanto riesgo de embarazo.

Con la finalidad de no generar alarma, ha explicado que estas enfermedades se suelen curar con antibióticos, aunque en algunos casos es necesario recurrir a una intervención quirúrgica. También ha puesto de manifiesto, que otro de los riesgos que comportan es que reducen la fertilidad, e incluso, pueden producir infertilidad y dolor pélvico crónico.

La importancia del doble método

Hernández ha insistido en la necesidad de utilizar el doble método: un anticonceptivo y el preservativo. Respecto a este último, ha informado que «es el que más falla pero el único que lucha contra las infecciones de transmisión sexual». Sin embargo, ha reconocido que «hay pocas parejas que emplean el doble método». A su modo de ver, en las relaciones estables también hay riesgos debido a las infidelidades. Además, ha lamentado que el uso del preservativo haya descendido en los últimos años; aunque en 2022 la Cooperativa d’Apotecaris de Baleares haya dispensado más a las farmacias de Mallorca, como se ha explicado anteriormente, las farmacias no son los únicos establecimientos en los que se venden. El empleo de condones ha bajado hasta en las personas con VIH.

Otro dato significativo es que Baleares siempre ha estado entre las tres comunidades autónomas con más embarazos no deseados por cada 1.000 habitantes; las otras dos que apareen junto a las Islas suelen ser Madrid y Cataluña. Uno de los motivos que podrían hacer que las Islas estén en la parte alta de este ránking podría ser que se trata de una región eminentemente turística.

El riesgo de las aplicaciones de citas

El citado ginecólogo ha señalado que ahora es más fácil tener relaciones sexuales, debido a la proliferación de las aplicaciones de citas. Por ello, ha reclamado incrementar la formación que se da a los jóvenes y ha puesto como ejemplo que desde el hospital de Inca han ido a los centros escolares para dar charlas a los estudiantes, con resultados muy positivos. También ha manifestado que sería muy positivo que hubiese influencers instando al uso de preservativos; ha matizado que ahora hacen justo lo contrario.