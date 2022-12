El grupo parlamentario Ciudadanos ha informado de que ha conseguido que el Govern bonifique el 100% de la cuota de autónomos a las emprendedoras y a los menores de 35 años, en la tramitación de los presupuestos de la comunidad para 2023 que ha comenzado este martes en el Parlament. La portavoz de Cs Baleares, Patricia Guasp, ha señalado que esta medida aliviará «la asfixia a la que Sánchez somete a los autónomos» y se dará «un impulso al emprendimiento y autoempleo», ha informado Cs en una nota. «Apostamos por reducir la brecha de género y se toma nota de las reivindicaciones de los autónomos sobre el exceso de carga fiscal y las trabas burocráticas para poder emprender», ha manifestado la líder de Cs Baleares. «Los autónomos son los grandes olvidados de Armengol y Sánchez», ha dicho Guasp, que ha recordado que son uno de los colectivos que ha centrado «siempre las reivindicaciones de Ciudadanos».

En bloque de enmiendas al presupuesto de de Presidencia se ha aprobado una de Cs para destinar 18.000 euros a formación específica en materia de coeducación para el conjunto de profesionales, monitores, directores, formadores de escuelas y asociaciones de educación en tiempo libre. Por otro lado Guasp ha defendido una enmienda a la totalidad al presupuesto de la Conselleria de Educación y Formación Profesional porque considera que «debería representar el 5 % del PIB como lo hacen en otras comunidades, y han sido incapaces de llegar a esta cifra a pesar de tener los presupuestos más altos de la historia».

«Hoy hay más barracones en los centros educativos que en 2015, no han aumentado los ATE, vuelven a dar la espalda a la educación especial y a la concertada, los sindicatos están en contra pidiendo la flexibilización de curriculums y luego de las calificaciones LOMLOE, no existe el consenso ni el diálogo, faltan recursos necesarios para alumnos NESE, se niegan al préstamo de libros y material gratis, no han garantizado la gratuidad de 0 a 3 a todas las familias, eliminan el castellano como lengua vehicular y atentan contra la libertad educativa de las familias y se quieren cargar la concertada sin dotarla de los recursos necesarios para garantizar su sostenibilidad», ha manifestado Guasp. Ha reprochado al conseller Martí March su «falta de autocrítica» y ha criticado que no hayan aceptado sus enmiendas para aumentar en 5 millones el presupuesto de Ibisec para climatizar los centros, ni más fondos para transporte escolar en la «part forana», ni destinar 1 millón a los ayuntamientos para plazas de 0 a 3 años y otro a contratar personal ATE.

El diputado de Cs, Marc Pérez-Ribas, ha destacado las enmiendas de Cs aprobadas en tramitación parlamentaria, como la de creación del programa «Empresas Medianas Competitivas», otra para crear un grupo de trabajo para la elaboración del «Plan balear de gestión de los flujos turísticos» y la creación de un programa de formación sobre Turismo Reparador en colaboración con la UIB, Fundación Impulsa Balears y AENOR.